RT в Telegram
Подпишись

Галкин подал в суд кассационную жалобу из-за отказа исключить его из иноагентов

Короткая ссылка
Телеведущий Максим Галкин* подал в суд кассационную жалобу из-за отказа исключить его из списка иностранных агентов.
Галкин подал в суд кассационную жалобу из-за отказа исключить его из иноагентов
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

Об этом информирует РИА Новости.

«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.», — говорится в сообщении. 

Летом 2023 года представитель Галкина пытался добиться исключения телеведущего из соответствующего реестра. При этом Замоскворецкий суд не принял решения в пользу Галкина.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого суда Москвы о присвоении статуса иностранного агента Галкину.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить