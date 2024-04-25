Галкин подал в суд кассационную жалобу из-за отказа исключить его из иноагентов

Телеведущий Максим Галкин* подал в суд кассационную жалобу из-за отказа исключить его из списка иностранных агентов.

Об этом информирует РИА Новости.

«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.», — говорится в сообщении.

Летом 2023 года представитель Галкина пытался добиться исключения телеведущего из соответствующего реестра. При этом Замоскворецкий суд не принял решения в пользу Галкина.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого суда Москвы о присвоении статуса иностранного агента Галкину.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.