Галкин подал в суд кассационную жалобу из-за отказа исключить его из иноагентов
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Об этом информирует РИА Новости.
«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.», — говорится в сообщении.
Летом 2023 года представитель Галкина пытался добиться исключения телеведущего из соответствующего реестра. При этом Замоскворецкий суд не принял решения в пользу Галкина.
Ранее Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого суда Москвы о присвоении статуса иностранного агента Галкину.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.