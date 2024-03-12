RT в Telegram
Подпишись

Мосгорсуд признал законными решения о признании Галкина и Слепакова иноагентами

Короткая ссылка
Мосгорсуд признал законными решения Замоскворецкого суда Москвы о присвоении статуса иностранных агентов Максиму Галкину* и Семёну Слепакову**.
Мосгорсуд признал законными решения о признании Галкина и Слепакова иноагентами
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Московского городского суда.

«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказано в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить