Мосгорсуд признал законными решения о признании Галкина и Слепакова иноагентами

Мосгорсуд признал законными решения Замоскворецкого суда Москвы о присвоении статуса иностранных агентов Максиму Галкину* и Семёну Слепакову**.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Московского городского суда.

«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказано в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.