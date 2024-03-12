Мосгорсуд признал законными решения о признании Галкина и Слепакова иноагентами
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Московского городского суда.
«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказано в заявлении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.
** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.