RT в Telegram
Подпишись

Борис Вишневский включён в реестр иноагентов

Короткая ссылка
Минюст России внёс Бориса Вишневского* в реестр иностранных агентов.
Борис Вишневский включён в реестр иноагентов
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Уточняется, что иноагент принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против СВО. 

«Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — добавили в министерстве.

Ранее Мосгорсуд оставил иноагента Илью Варламова** в реестре иностранных агентов.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.03.2024.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить