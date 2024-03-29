Борис Вишневский включён в реестр иноагентов

Минюст России внёс Бориса Вишневского* в реестр иностранных агентов.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Уточняется, что иноагент принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против СВО.

«Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — добавили в министерстве.

Ранее Мосгорсуд оставил иноагента Илью Варламова** в реестре иностранных агентов.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.03.2024.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.