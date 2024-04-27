Минобороны Испании подтвердило отправку Киеву ракет Patriot и танков Leopard
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.
По её словам, комплексы ракет Patriot должны прибыть на Украину в течение четырёх дней.
Ранее в El País заявили, что Испанию вынудили согласиться на передачу Украине ракет для Patriot.
Также глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной.