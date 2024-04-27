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Минобороны Испании подтвердило отправку Киеву ракет Patriot и танков Leopard

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Министерство обороны Испании подтвердило отправку ракет Patriot Киеву, а также заявило о поставке бронеавтомобилей и танков Leopard.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.

По её словам, комплексы ракет Patriot должны прибыть на Украину в течение четырёх дней.

Ранее в El País заявили, что Испанию вынудили согласиться на передачу Украине ракет для Patriot.

Также глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной.

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