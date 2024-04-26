Остин: США хотят убедить партнёров поделиться системами Patriot с Украиной
- AP
«Я думаю, что в будущем нам удастся проработать этот вопрос с рядом стран с тем, чтобы обеспечить Украину системами Patriot», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Остин сообщил, что Соединённые Штаты выделяют $6 млрд на производство новых вооружений для киевских властей у американских подрядчиков.
По его словам, речь идёт о «крупнейшем к настоящему моменту пакете военной помощи».
24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире».