Остин: США хотят убедить партнёров поделиться системами Patriot с Украиной

Соединённые Штаты рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Я думаю, что в будущем нам удастся проработать этот вопрос с рядом стран с тем, чтобы обеспечить Украину системами Patriot», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Остин сообщил, что Соединённые Штаты выделяют $6 млрд на производство новых вооружений для киевских властей у американских подрядчиков.

По его словам, речь идёт о «крупнейшем к настоящему моменту пакете военной помощи».

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире».