RT в Telegram
Подпишись

Остин: США хотят убедить партнёров поделиться системами Patriot с Украиной

Короткая ссылка
Соединённые Штаты рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Остин: США хотят убедить партнёров поделиться системами Patriot с Украиной
  • AP

«Я думаю, что в будущем нам удастся проработать этот вопрос с рядом стран с тем, чтобы обеспечить Украину системами Patriot», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Остин сообщил, что Соединённые Штаты выделяют $6 млрд на производство новых вооружений для киевских властей у американских подрядчиков.

По его словам, речь идёт о «крупнейшем к настоящему моменту пакете военной помощи».

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить