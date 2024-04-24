Байден подписал закон, предусматривающий военную помощь Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире».

«Это хороший день для Америки. Это хороший день для Европы. Это хороший день для мира во всём мире. Это имеет большое значение. Я только что подписал закон о национальной безопасности, который был принят палатой представителей в эти выходные и сенатом вчера. Это хороший день для Америки, Америка стала безопаснее. Это сделает мир безопаснее», — сказал Байден.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что пакет военной помощи Киеву будет основан на «самых насущных потребностях» Украины.