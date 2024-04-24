RT в Telegram
Подпишись

Байден подписал закон, предусматривающий военную помощь Украине

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире».
Байден подписал закон, предусматривающий военную помощь Украине
  • AP
  • © Evan Vucci

«Это хороший день для Америки. Это хороший день для Европы. Это хороший день для мира во всём мире. Это имеет большое значение. Я только что подписал закон о национальной безопасности, который был принят палатой представителей в эти выходные и сенатом вчера. Это хороший день для Америки, Америка стала безопаснее. Это сделает мир безопаснее», — сказал Байден.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что пакет военной помощи Киеву будет основан на «самых насущных потребностях» Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить