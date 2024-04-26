Пентагон: США выделяют $6 млрд на производство новых вооружений для Украины
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Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.
«Сегодня я рад сообщить об инициативе по выделению Украине $6 млрд в виде военной помощи, что позволит нам предоставить Украине новое оружие со стороны американской промышленности», — цитирует его ТАСС.
По его словам, речь идёт о «крупнейшем к настоящему моменту пакете военной помощи».
Он отметил, что в соответствующий пакет вооружений войдут ракеты-перехватчики для комплексов ПВО Patriot, ЗРК NASAMS, средства борьбы с БПЛА, боеприпасы и т. п.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством. Он отметил, что без денег и оружия от ЕС и США «Украина как государство едва ли могла бы выжить».