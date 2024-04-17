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Орбан назвал Украину протекторатом Запада

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Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством.
Орбан назвал Украину протекторатом Запада
  • AP
  • © Darko Bandic

«Украина — больше не суверенное государство, это сейчас просто протекторат Запада. Без денег и оружия от ЕС и США Украина как государство едва ли могла бы выжить», — цитирует его ТАСС.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее заявил, что с конца февраля 2022 года США отправили Киеву около $23 млрд бюджетной помощи.

ООН оценила объёмы необходимых трат на восстановление Украины в $486 млрд.

В конце марта о военной помощи Украине высказался глава Минобороны Канады Билл Блэр. Он заявил, что Оттава «опустошила кладовку».

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