Орбан назвал Украину протекторатом Запада

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством.

«Украина — больше не суверенное государство, это сейчас просто протекторат Запада. Без денег и оружия от ЕС и США Украина как государство едва ли могла бы выжить», — цитирует его ТАСС.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее заявил, что с конца февраля 2022 года США отправили Киеву около $23 млрд бюджетной помощи.

ООН оценила объёмы необходимых трат на восстановление Украины в $486 млрд.

В конце марта о военной помощи Украине высказался глава Минобороны Канады Билл Блэр. Он заявил, что Оттава «опустошила кладовку».