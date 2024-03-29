Глава Минобороны Канады о военной помощи Украине: мы опустошили кладовку
Об этом пишет Globe and Mail.
«Мы пошли и опустошили кладовку», — передаёт его слова РИА Новости.
Блэр добавил, что у Канады не осталось артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы отдать.
По его словам, он недавно договорился с коллегами из Украины о том, что Канада будет закупать украинские дроны и передавать их ВС Украины.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил от Оттавы новый пакет помощи на сумму $1,5 млрд.
Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что выделение властями Канады денег для оказания военной помощи Украине — бессмысленная и бесполезная затея.