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Глава Минобороны Канады о военной помощи Украине: мы опустошили кладовку

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Глава Министерства обороны Канады Билл Блэр, комментируя дальнейшую военную помощь Киеву сообщил, что Оттава «опустошила кладовку».

Об этом пишет Globe and Mail.

«Мы пошли и опустошили кладовку», — передаёт его слова РИА Новости.

Блэр добавил, что у Канады не осталось артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы отдать.

По его словам, он недавно договорился с коллегами из Украины о том, что Канада будет закупать украинские дроны и передавать их ВС Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил от Оттавы новый пакет помощи на сумму $1,5 млрд.

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что выделение властями Канады денег для оказания военной помощи Украине — бессмысленная и бесполезная затея.

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