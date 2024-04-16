С момента начала СВО Украина получила от США около $23 млрд бюджетной помощи

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с конца февраля 2022 года США отправили Киеву около $23 млрд бюджетной помощи.

Об этом пишет ТАСС.

Марченко отметил, что средства стали «весомым вкладом» в стабильность финансовой системы Украины.

«Мы рассчитываем, что конгресс Соединённых Штатов как можно скорее примет решение об утверждении пакета помощи Украине на 2024 год», — сказал Марченко в Вашингтоне в ходе встречи с заместителем министра финансов США по международным вопросам Джеем Шамбо.

Ранее ООН оценила объёмы необходимых трат на восстановление Украины в $486 млрд.