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С момента начала СВО Украина получила от США около $23 млрд бюджетной помощи

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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с конца февраля 2022 года США отправили Киеву около $23 млрд бюджетной помощи.
С момента начала СВО Украина получила от США около $23 млрд бюджетной помощи
  • Gettyimages.ru
  • © Mint Images

Об этом пишет ТАСС.

Марченко отметил, что средства стали «весомым вкладом» в стабильность финансовой системы Украины.

«Мы рассчитываем, что конгресс Соединённых Штатов как можно скорее примет решение об утверждении пакета помощи Украине на 2024 год», — сказал Марченко в Вашингтоне в ходе встречи с заместителем министра финансов США по международным вопросам Джеем Шамбо.

Ранее ООН оценила объёмы необходимых трат на восстановление Украины в $486 млрд.

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