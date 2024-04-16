С момента начала СВО Украина получила от США около $23 млрд бюджетной помощи
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Об этом пишет ТАСС.
Марченко отметил, что средства стали «весомым вкладом» в стабильность финансовой системы Украины.
«Мы рассчитываем, что конгресс Соединённых Штатов как можно скорее примет решение об утверждении пакета помощи Украине на 2024 год», — сказал Марченко в Вашингтоне в ходе встречи с заместителем министра финансов США по международным вопросам Джеем Шамбо.
Ранее ООН оценила объёмы необходимых трат на восстановление Украины в $486 млрд.