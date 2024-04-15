ООН оценила объёмы необходимых трат на восстановление Украины в $486 млрд
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
Из доклада офиса ООН в Киеве следует, что в 2022—2023 годах ООН удалось собрать $1,038 млрд для Киева. В 2022-м из указанной суммы было потрачено $202,4 млн. А в 2023 году — ещё $500,5 млн.
Больше всего денег в 2023 году тратилось на восстановление зданий и разминирование, энергетику и окружающую среду. В региональном масштабе наибольшие траты связаны с Харьковской и Одесской областями — $30 млн и $29,3 млн.
Ранее в Госдепе США анонсировали форум в Вашингтоне, посвящённый восстановлению украинской экономики.