ООН оценила объёмы необходимых трат на восстановление Украины в $486 млрд

На восстановление и реконструкцию украинской инфраструктуры, по данным от 31 декабря 2023 года, необходимо потратить $486 млрд.

Об этом пишет РИА Новости.

Из доклада офиса ООН в Киеве следует, что в 2022—2023 годах ООН удалось собрать $1,038 млрд для Киева. В 2022-м из указанной суммы было потрачено $202,4 млн. А в 2023 году — ещё $500,5 млн.

Больше всего денег в 2023 году тратилось на восстановление зданий и разминирование, энергетику и окружающую среду. В региональном масштабе наибольшие траты связаны с Харьковской и Одесской областями — $30 млн и $29,3 млн.

Ранее в Госдепе США анонсировали форум в Вашингтоне, посвящённый восстановлению украинской экономики.