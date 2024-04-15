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ООН оценила объёмы необходимых трат на восстановление Украины в $486 млрд

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На восстановление и реконструкцию украинской инфраструктуры, по данным от 31 декабря 2023 года, необходимо потратить $486 млрд.
ООН оценила объёмы необходимых трат на восстановление Украины в $486 млрд
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

Из доклада офиса ООН в Киеве следует, что в 2022—2023 годах ООН удалось собрать $1,038 млрд для Киева. В 2022-м из указанной суммы было потрачено $202,4 млн. А в 2023 году — ещё $500,5 млн.

Больше всего денег в 2023 году тратилось на восстановление зданий и разминирование, энергетику и окружающую среду. В региональном масштабе наибольшие траты связаны с Харьковской и Одесской областями — $30 млн и $29,3 млн.

Ранее в Госдепе США анонсировали форум в Вашингтоне, посвящённый восстановлению украинской экономики.

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