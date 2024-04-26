El País: Испанию вынудили согласиться на передачу Украине ракет для Patriot
- globallookpress.com
- © Philipp Schulze/dpa
Как пишет журналист Мигель Гонсалес со ссылкой на источники, на такой шаг Испания пошла под давлением со стороны НАТО и властей Евросоюза.
Газета отмечает, что испанское Минобороны перед этим отказалось отправить на Украину батарею, развёрнутую в 2013 году на границе между Сирией и Турцией.
Сейчас испанская армия располагает тремя батареями Patriot — каждая со своими ракетными установками, радаром и станцией управления, все они были куплены в Германии в 2004 и 2014 годах.
Испания и Греция ранее подверглись критике со стороны Германии за медлительность в принятии решений о поставках Украине систем ПВО. Как писала The Telegraph, немецкое Минобороны, возглавляемое Борисом Писториусом, ведёт переговоры с этими странами о необходимости отправить украинской армии «свободные» ЗРК американского производства.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что у западных стран есть семь систем ПВО Patriot, которые Киев мог бы использовать, одна из них уже получена от Германии, насчёт остальных ведутся переговоры.