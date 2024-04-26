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El País: Испанию вынудили согласиться на передачу Украине ракет для Patriot

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Испания под внешним давлением вынуждена согласиться на поставку ракет для систем Patriot на Украине, однако сами пусковые установки Мадрид отправлять не будет, сообщает испанское издание El País.
El País: Испанию вынудили согласиться на передачу Украине ракет для Patriot
  • globallookpress.com
  • © Philipp Schulze/dpa

Как пишет журналист Мигель Гонсалес со ссылкой на источники, на такой шаг Испания пошла под давлением со стороны НАТО и властей Евросоюза.

Газета отмечает, что испанское Минобороны перед этим отказалось отправить на Украину батарею, развёрнутую в 2013 году на границе между Сирией и Турцией. 

Сейчас испанская армия располагает тремя батареями Patriot — каждая со своими ракетными установками, радаром и станцией управления, все они были куплены в Германии в 2004 и 2014 годах.

Испания и Греция ранее подверглись критике со стороны Германии за медлительность в принятии решений о поставках Украине систем ПВО. Как писала The Telegraph, немецкое Минобороны, возглавляемое Борисом Писториусом, ведёт переговоры с этими странами о необходимости отправить украинской армии «свободные» ЗРК американского производства.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что у западных стран есть семь систем ПВО Patriot, которые Киев мог бы использовать, одна из них уже получена от Германии, насчёт остальных ведутся переговоры.

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