El País: Испанию вынудили согласиться на передачу Украине ракет для Patriot

Испания под внешним давлением вынуждена согласиться на поставку ракет для систем Patriot на Украине, однако сами пусковые установки Мадрид отправлять не будет, сообщает испанское издание El País.

Как пишет журналист Мигель Гонсалес со ссылкой на источники, на такой шаг Испания пошла под давлением со стороны НАТО и властей Евросоюза.

Газета отмечает, что испанское Минобороны перед этим отказалось отправить на Украину батарею, развёрнутую в 2013 году на границе между Сирией и Турцией.

Сейчас испанская армия располагает тремя батареями Patriot — каждая со своими ракетными установками, радаром и станцией управления, все они были куплены в Германии в 2004 и 2014 годах.

Испания и Греция ранее подверглись критике со стороны Германии за медлительность в принятии решений о поставках Украине систем ПВО. Как писала The Telegraph, немецкое Минобороны, возглавляемое Борисом Писториусом, ведёт переговоры с этими странами о необходимости отправить украинской армии «свободные» ЗРК американского производства.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что у западных стран есть семь систем ПВО Patriot, которые Киев мог бы использовать, одна из них уже получена от Германии, насчёт остальных ведутся переговоры.