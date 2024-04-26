«Хочу стать гражданином России»: осуждённый за наёмничество участник СВО из Киргизии просит гражданство РФ

Герой публикаций RT Аскар уулу Кубанычбек, который участвовал в СВО на стороне России и был за это приговорён в Киргизии к условному сроку, сумел добраться до Москвы. Сейчас мужчина просит предоставить ему временное убежище и российское гражданство. RT также направил запрос в МВД с просьбой оказать помощь Аскару.

Осуждённый в Киргизии за наёмничество 32-летний участник СВО Аскар уулу Кубанычбек сумел приехать в Россию и обратился с заявлением о предоставлении временного убежища. Как рассказал RT мужчина, ему удалось пересечь границу Киргизии с Казахстаном, откуда он смог вылететь в Москву.

«Я сказал пограничникам, что пешком иду за бензином в Казахстан. Они меня пропустили. Потом доехал до Астаны, попросил подругу купить мне билет до Москвы и прилетел в Жуковский. Шесть дней просидел в аэропорту, а потом член СПЧ Кирилл Кабанов помог мне обратиться в МВД с запросом о предоставлении временного убежища, и выдали справку», — рассказывает Аскар.

В беседе с RT он также обратился к Владимиру Путину с просьбой дать ему гражданство РФ.

«После объявления мобилизации многие бежали из РФ, прятались в Казахстане. Но я поехал в зону СВО защищать Россию, как когда-то мой дед защищал Советский Союз в Великую Отечественную войну. Прошу предоставить мне гражданство, чтобы я и дальше мог работать на благо России», — заявил мужчина.

Доброволец на СВО

Как ранее рассказывал RT, Аскар уулу Кубанычбек жил в Москве с 2012 года. Работал оператором на различных телепроектах ТНТ и СТС. После начала СВО он начал возить гуманитарную помощь российским бойцам. Во время одной из таких поездок, по словам мужчины, он решил пойти добровольцем на передовую.

«Требовались операторы для дронов, а у меня за время работы на ТВ был такой опыт. Я решил, что смогу быть там полезным», — рассказывал Аскар. Он отмечал, что его дед воевал с фашистами в Великую Отечественную и был награждён.

RT

В зоне спецоперации Аскар провёл пять месяцев.

«Было тяжело из-за моей инвалидности с рождения: я родился без пальцев на ногах, — рассказывает мужчина. — Помимо боевых задач, возил гуманитарную помощь бабушкам и дедушкам, которые остались в своих домах без еды и коммуникаций».

После окончания контракта Аскар вынужден был вернуться на родину по семейным обстоятельствам.

В январе 2023 года его задержали в Бишкеке, предъявив обвинение по статье об участии в вооружённом конфликте на территории иностранного государства. В процессе следствия участнику СВО переквалифицировали статью на «Наёмничество». Аскара поместили в СИЗО.

По его словам, после ареста он сразу признал, что участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства, однако подчеркнул, что никогда не был наёмником.

«Военных контрактов у меня никаких не было, я это говорил и следствию, и суду, — сказал Аскар. — 24 тыс. рублей я получал на жильё, дорогу, еду — на такие нужды. Больших денег я вообще не получал, я же наёмником не был. Я там был как доброволец, как волонтёр. Отдавал долг Родине, стране, где я живу».

RT

Пересмотр приговора

В мае 2023 года Первомайский районный суд Бишкека признал Аскара виновным в наёмничестве и приговорил к десяти годам лишения свободы. Мужчину перевели в колонию, откуда он продолжал обжаловать вердикт суда. Впоследствии Верховный суд Киргизии отменил приговор, посчитав вину Аскара не доказанной должным образом. Дело было направлено на новое рассмотрение.

В январе 2024-го Первомайский райсуд Бишкека назначил Аскару наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с применением пробационного надзора сроком на три года. В соответствии со ст. 82 УК Кыргызской Республики мужчину освободили от отбывания наказания в местах лишения свободы и выпустили из СИЗО. Он должен был регулярно отмечаться в полиции и не покидать страну.

После оглашения вердикта Аскар ещё раз заявил, что он пошёл на СВО не ради денег, а чтобы помочь стране, в которой прожил половину жизни и которую считает своей.

«Я участвовал добровольцем, несмотря на риск для жизни. Цель была — помочь россиянам, потому что я считал, что эта спецоперация касается меня лично. Для меня это был долг. Я считаю себя частью России и люблю Россию, прожил там половину жизни. Был бы рад, если бы власти предоставили мне гражданство РФ», — отметил Аскар.

RT

В беседе с RT Аскар рассказал, что после суда три месяца обращался в орган пробации с просьбой отметиться, но там говорили, что документы на него не пришли из Бишкека. После этого он и решил предпринять попытку уехать в Россию.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил RT, что необходимо менять законы, чтобы другие участники СВО не попали в ситуацию, в которую попал Аскар.

«Стоял вопрос об общей озабоченности его судьбой, поэтому в этом участие принимали все: МВД, СПЧ, институт уполномоченного по правам человека, МИД. Люди, которые прошли СВО, — это наши люди. Они должны понимать, что они находятся под защитой нашего государства. Это самое главное. Никто из бойцов СВО не должен чувствовать себя «проблемным», хотя проблема осталась до сих пор. Я считаю, что это основная задача, которая стоит перед нами, — исправить законы. Слава богу, что Аскар будет жить в нашей стране и будет достойным и заслуженным гражданином РФ. Спасибо RT за активное участие в его судьбе», — добавил Кабанов.