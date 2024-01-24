«Спасибо за справедливое решение»: участника СВО из Киргизии освободили из-под стражи в зале суда в Бишкеке

Первомайский районный суд Бишкека освободил гражданина Киргизии Аскара уулу Кубанычбека из-под стражи в зале суда. В мае прошлого года тот же суд приговорил Аскара к десяти годам лишения свободы за участие в СВО, признав его виновным в наёмничестве. Впоследствии Верховный суд Киргизии отменил этот приговор и направил дело на повторное рассмотрение, обнаружив в решении суда первой инстанции нарушения уголовно-процессуального кодекса.

Гражданина Киргизии Аскара уулу Кубанычбека, ранее приговорённого на родине к десяти годам лишения свободы за участие в СВО, освободили из-под стражи в зале суда, где проходил повторный процесс по его делу. Об этом RT сообщил его адвокат Акын Авазбеков.

«По приговору суда Первомайского района города Бишкека обвиняемый Кубанычбек уулу Аскар был признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 416 УК КР. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с применением пробационного надзора сроком на три года. Сегодня Аскар был освобождён из зала суда», — пояснил Авазбеков.

«Мы наконец-то добились справедливости. Судом было принято правильное решение. Статья, вменявшаяся Аскару, была переквалифицирована с ч. 2 ст. 416 УК КР на ч. 1 ст. 416 УК КР, в итоге ему назначили пробационный надзор. Спасибо судьям за то, что рассматривали это дело объективно и в соответствии с законом», — добавил адвокат.

На итоговом заседании Первомайского районного суда Бишкека по делу Аскара Кубанычбека судья пояснил, что Аскар признаётся виновным по статье о наёмничестве, однако освобождается от отбывания наказания в местах лишения свободы в соответствии со ст. 82 УК Кыргызской Республики. Данная статья предусматривает применение пробационного надзора — в частности в тех случаях, когда у фигуранта уголовного дела ранее не было судимостей. Под эту категорию подпадает и Аскар.

В соответствии с условиями пробационного надзора Кубанычбек обязан регулярно отмечаться в органе пробации, не покидать страну и уведомлять орган пробации о смене места жительства или работы.

Реакция на приговор

Сам Аскар после освобождения из-под стражи обратился к российским властям и телеканалу RT со словами благодарности за оказанную поддержку.

«Большое спасибо Российской Федерации за то, что поняли мою ситуацию и помогли, поддержали меня. Отдельная благодарность телеканалу RT, который также поддерживал меня в этой непростой ситуации», — заявил Аскар после освобождения.

Он добавил, что по-прежнему хотел бы стать гражданином Российской Федерации, так как проживает в РФ с 2012 года и считает Россию своей Родиной. В своё время именно по этой причине Аскар принял решение пойти добровольцем на СВО.

«Я участвовал добровольцем, несмотря на риск для жизни. Занимался гуманитарной помощью, четыре месяца находился в зоне СВО. Цель была — помочь россиянам, потому что я считал, что эта спецоперация касается меня лично. Для меня это был долг. Я считаю себя частью России и люблю Россию, прожил там половину жизни. Был бы рад, если бы российские власти предоставили мне гражданство РФ», — отметил Аскар.

На процессе в Первомайском районном суде Бишкека 24 января присутствовал также отец Аскара. После оглашения приговора и освобождения сына из-под стражи он поблагодарил судью за справедливое решение.

«Спасибо правосудию, спасибо судьям, спасибо большое за это правильное решение», — сказал отец Аскара.

Позывной Киргиз

Ранее RT рассказывал о гражданине Киргизии Аскаре Кубанычбеке, которого в мае прошлого года приговорили к десяти годам лишения свободы за участие в СВО, признав его виновным в наёмничестве.

Аскар принял решение записаться добровольцем на СВО в июне 2022 года, когда отправился в ЛНР, чтобы доставить бойцам на передовой гуманитарную помощь. В итоге в зоне СВО Аскар провёл четыре месяца, после чего был вынужден покинуть службу по семейным обстоятельствам: он узнал, что в Бишкеке тяжело заболел его отец.

Кубанычбек опасался больше не увидеть отца и в ноябре 2022 года принял рискованное решение вернуться на родину. В январе 2023 года его задержали в Бишкеке, предъявив обвинения по статье об участии в вооружённом конфликте на территории иностранного государства. Впоследствии статью переквалифицировали на более тяжкую — «Наёмничество».

Расследование и судебный процесс в отношении Кубанычбека длились с января 2023 года, и почти всё это время Аскар находился в СИЗО. После вынесения первого приговора Аскар также провёл несколько месяцев в колонии.

Впоследствии Верховный суд Киргизии отменил приговор, поскольку счёл, что вина Аскара не была доказана должным образом. Дело направили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.