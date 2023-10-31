«Нахожусь в тяжёлой ситуации»: в Бишкеке заново рассматривают дело участника СВО

Первомайский районный суд Бишкека начал повторное рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Киргизии Аскара уулу Кубанычбека. В мае Аскара приговорили к десяти годам лишения свободы за наёмничество, однако впоследствии этот приговор отменил Верховный суд Кыргызстана, посчитавший, что вина подсудимого не была доказана должным образом.

В Бишкеке началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении 31-летнего гражданина Кыргызстана Аскара уулу Кубанычбека, ранее приговорённого на родине к десяти годам лишения свободы за участие в СВО.

RT удалось поговорить с Аскаром перед заседанием. Мужчина из зала суда обратился к президенту России, попросив оказать помощь в его освобождении.

«Хотел бы обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. В данный момент я нахожусь в СИЗО города Бишкека. Я участвовал как доброволец [в СВО], за это меня лишили свободы. В данный момент нахожусь в тяжёлой ситуации и прошу Вас помочь. Также прошу предоставить мне гражданство Российской Федерации, дать паспорт РФ», — заявил Аскар Кубанычбек.

В Бишкеке заново рассматривают дело участника СВО, осуждённого на десять лет за наёмничество

Следующее заседание по делу добровольца из Киргизии, принявшего участие в СВО, состоится в Первомайском районном суде Бишкека 16 ноября. С конца октября Аскар находится в СИЗО, куда его перевели из колонии после отмены первого приговора.

Отмена приговора

В мае 2023 года Первомайский районный суд Бишкека признал Аскара виновным в наёмничестве и дал ему серьёзный срок. Однако впоследствии Верховный суд Киргизии отменил этот приговор, обосновав это решение тем, что вина Аскара не была доказана должным образом.

В постановлении Верховного суда по делу Аскара говорилось, в частности, что выводы судов первой и апелляционной инстанций о виновности мужчины в совершении инкриминируемого ему деяния «преждевременны».

«При рассмотрении дела были допущены существенные нарушения норм процессуального права в виде неправильного толкования закона, что повлекло за собой необъективное исследование обстоятельств дела, а также невыполнение требований Постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики, выразившихся в отсутствии в судебных актах мотивов, подтверждающих выводы судов», — указано в судебных документах.

В итоге Верховный суд Киргизии вернул дело для повторного рассмотрения в новом составе в Первомайский районный суд Бишкека. В соответствии с постановлением коллегии судей Верховного суда районный суд должен будет устранить нарушения, объективно исследовать материалы дела и дать надлежащую оценку действиям обвиняемого.

«[Суд должен] чётко решить вопрос о том, образуют ли его [Аскара] действия состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 416 УК Кыргызской Республики («Наёмничество»), и вынести решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики», — говорится в постановлении Верховного суда.

Ранее адвокат Аскара Акын Авазбеков рассказывал RT, что считает необоснованным применение статьи о наёмничестве в ситуации со своим подзащитным. На протяжении первого процесса сторона защиты настаивала на переквалификации уголовного дела на менее тяжкую ст. 256 УК РК: «Участие гражданина Кыргызской Республики в вооружённом конфликте на территории иностранного государства».

По словам Авазбекова, в случае, если дело переквалифицируют, у Аскара появится шанс на условный срок, поскольку он ранее не был судим.

История Аскара

Ранее RT рассказывал о гражданине Киргизии, получившем срок за участие в СВО. Аскар Кубанычбек с 2012 года жил в Москве. За более чем десять лет жизни в РФ мужчина даже успел поработать в телевизионной сфере — помощником оператора — и познакомился со многими звёздами российского шоу-бизнеса.

Благодаря работе на ТВ Аскар научился обращаться с дронами. Когда началась СВО и он узнал, что на передовой не хватает операторов дронов, Аскар задумался о том, чтобы записаться на фронт добровольцем. Это желание он также мотивировал тем, что уже давно живёт в России и считает РФ своей Родиной. Аскар рассчитывал, что по окончании службы он сможет претендовать на получение российского гражданства.

Свой план он воплотил в жизнь в июне 2022 года, когда приехал с гуманитарной миссией в ЛНР. В городе Брянка Кубанычбек подал заявление на вступление в вооружённые силы ЛНР.

В ноябре 2022-го Аскар Кубанычбек был вынужден уволиться со службы по семейным обстоятельствам: от родственников в Киргизии он узнал, что в Бишкеке тяжело заболел его отец. Опасаясь больше не увидеться с родителем, Аскар отправился на Родину. Вскоре его арестовали.

Изначально Аскару предъявили обвинение в участии в вооружённом конфликте на территории иностранного государства, однако впоследствии статью переквалифицировали на более тяжкую — «Наёмничество». 16 мая 2023 года ему вынесли приговор: десять лет колонии.

Аскар уже неоднократно обращался к российским властям с просьбой помочь ему получить российское гражданство и оказать содействие в его освобождении и возвращении в РФ. С аналогичной просьбой в октябре выступила и его мать: женщина обратилась к президентам России и Киргизии, чтобы те помогли освободить её сына из тюрьмы.