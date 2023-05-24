«Объяснял, что Россия — его Родина»: суд в Бишкеке приговорил участника СВО к 10 годам тюрьмы

16 мая суд в Бишкеке приговорил гражданина Киргизии, принимавшего участие в СВО, к десяти годам лишения свободы по статье о наёмничестве. 31-летний Аскар Кубанычбек отправился в зону СВО в июле 2022 года, но спустя несколько месяцев уволился со службы, потому что узнал о серьёзной болезни отца в Бишкеке, и вернулся на родину. В январе 2023 года мужчину задержали и отправили под арест — в мае суд постановил, что Кубанычбек участвовал в вооружённом конфликте в иностранном государстве «из корыстных побуждений». Сам мужчина своей вины не признал.

Аскар Кубанычбек уулу переехал в Россию из Бишкека в 2010 году. До начала СВО мужчина жил и работал в Москве: сперва — в развлекательной индустрии, во время пандемии — в популярном интернет-магазине, затем пробовал себя в бизнесе. Родственники Аскара в России не живут — его отец находится в Бишкеке, а мать с младшими братом и сестрой больше десяти лет назад переехала в Италию.

«В Москве сын работал в киностудии много лет, у него там много знакомых, в этой индустрии. Два года назад сын рассказал, что открыл авиакассу вместе со своим русским другом. Работа шла хорошо — сын зарабатывал, высылал деньги и мне, и отцу — на лечение. Помогал нам», — рассказывает мать Аскара.

Когда началась спецоперация, из-за санкций и отмены части авиаперелётов бизнес пришлось закрыть — по словам родственников Аскара, в тот же период, летом 2022 года, он начал говорить, что хочет пойти на СВО. Это решение отчасти было связано с его желанием получить российский паспорт и впоследствии открыть в РФ собственный бизнес.

Напомним, 15 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане, подписывающие контракт на службу в ВС РФ на срок от одного года, могут претендовать на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

Мать Аскара Кубанычбека рассказала RT, что российское гражданство не было единственным мотивом её сына. По её словам, записаться в армию Аскара побудили и личные убеждения — он прожил в России более десяти лет и уже считал страну своим домом.

«Он сказал мне, что хочет поехать, объяснял, что много лет прожил в России, что это его Родина и что он должен поехать участвовать в спецоперации. Говорил, что у него все друзья в Москве. Я плакала, просила его вернуться в Киргизию. Он меня успокаивал, обещал, что отслужит и вернётся, что всё будет хорошо», — вспоминает мать контрактника.

В свою очередь, брат Аскара, Апсамат, в беседе с RT отметил, что перед отправлением на СВО брат говорил о своём товарище, который находился в зоне боевых действий. По мнению Апсамата, Аскар поехал на СВО в том числе из-за своего друга.

«Его близкий друг поехал туда. Брат пару раз мне открывал эту тему, что друг его зовёт, что он хочет поехать туда. Сказать о российском паспорте в суде брату посоветовал адвокат — и, видимо, плохой это был совет, потому что получение гражданства в итоге сочли корыстным мотивом, по которому мой брат якобы участвовал в СВО. А по факту он за другом туда поехал», — считает собеседник RT.

Возвращение домой и арест

Отслужить срок, необходимый для упрощённого получения российского гражданства, Аскар не успел: когда мужчина сумел выйти на связь с родными в октябре 2022 года, ему сообщили, что в Бишкеке серьёзно заболел отец. Аскар уволился с военной службы, чтобы поехать к нему в Киргизию.

В ноябре вся семья Аскара воссоединилась в Бишкеке: младший брат и сестра мужчины вместе с матерью тоже приехали из Италии в Киргизию, чтобы навестить больного отца. Новый год семья отмечала вместе, а сразу после новогодних праздников к ним домой пришли сотрудники полиции — за Аскаром.

«11 января нас задержали прямо в квартире. Было «маски-шоу» — задерживали, как каких-то террористов. Нас всех положили на пол, начали всё снимать на камеру, забрали телефоны. Я запаниковал, попытался выяснить, что случилось, и мне сказали, что задерживают из-за того, что мой брат участвовал в боевых действиях на Украине. У брата дома была военная форма, бушлат и сумка — небольшой такой мешочек — с буквой Z. Всё это забрали как вещественные доказательства», — вспоминает брат контрактника.

Сперва полиция забрала и самого Апсамата — подозревали, что он тоже участвовал в СВО. Спустя сутки допросов молодого человека отпустили из отделения. 16 января Аскару предъявили обвинение и арестовали, при этом, как утверждает Апсамат, на семью продолжали давить, запугивая, что привлекут к ответственности за «сокрытие преступления брата».

«Меня много раз допрашивали, давили на то, что я всё про брата знал и якобы скрыл от властей — тогда я ещё не был в курсе, что такая статья не распространяется на родственников», — объясняет Апсамат.

Расследование и суд

Согласно Уголовному кодексу Киргизии, наёмником считается гражданин республики, участвующий в вооружённом конфликте на территории другого государства в целях получения материального вознаграждения или при наличии иной заинтересованности. Первомайский суд Бишкека пришёл к выводу, что мотивом для участия Аскара Кубанычбека уулу в СВО было получение российского паспорта.

«В июне 2022 года К. у. А., находясь в городе Москве, из корыстных побуждений принял для себя решение вступить в ряды вооружённых группировок самопровозглашённой Л.Н.Р. (далее — ЛНР) для участия в вооружённом конфликте между Российской Федерацией и Украиной из-за иной заинтересованности, то есть для получения гражданства и паспорта Российской Федерации», — говорится в приговоре.

В документе также указано, что Кубанычбек поступил на службу в должности замкома боевой машины — наводчиком-оператором. По мнению следствия, до сентября 2022 года он проходил обучение, а отправившись на территорию ЛНР, Аскар участвовал «в разведывательных операциях указанной военной группировки с использованием беспилотных летательных аппаратов» и занимался «обеспечением миномётных установок и боеприпасов к ним передовой линии фронта».

Сам Аскар вину не признал — он объяснил суду, что за время службы ни разу даже не стрелял и занимался только продуктовым обеспечением, а также несколько раз управлял беспилотными летательными аппаратами, «чтобы следить за местными жителями».

«Он [утверждает, что] на территории Украины не был, был на территории ЛНР, в боевых действиях никогда не участвовал, всегда находился в военкомате. Там занимался продуктами питания. Каждому солдату выдавали автомат, у него был автомат и пистолет Макарова. На полигоне не был. Из автомата и пистолета ни одного раза не стрелял. Рядом с военкоматом был посёлок — туда выходили и бабушкам, дедушкам выдавали гуманитарную помощь», — цитирует суд показания Кубанычбека.

В суде Аскар просил переквалифицировать его действия на менее тяжкую, 256-ю статью УК — «Участие гражданина Кыргызской Республики в вооружённых конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства», однако в этом ему было отказано — мужчину признали виновным в наёмничестве.

Превентивные меры

Мать Аскара попросила о помощи в освобождении сына у российских властей — как стало известно RT, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой оказать содействие гражданину Киргизии, который участвовал в СВО.

«Прошу Вас дать поручение о внимательном изучении прилагаемого обращения с целью возможного обмена и возврата А. Кубанычбека в Россию и снятия, соответственно, с него уголовной судимости», — говорится в депутатском запросе.

В беседе с RT военный юрист Роман Пронин подчеркнул, что иностранцы, принимающие решение отправиться на СВО, нуждаются в правовой поддержке и гарантиях. Эксперт выразил мнение, что в случаях, когда у человека ещё нет гражданства РФ, но он отправляется участвовать в боевых действиях на стороне РФ, «правовую неопределённость» должно урегулировать государство.

«Моё личное мнение, что в данном случае государство должно брать на себя ответственность за людей, которые принимают участие в боевых действиях на стороне этого государства. Вины самого военнослужащего как субъекта правоотношений здесь нет, и государство обязано эту неопределённость урегулировать. И такое моё мнение основано на правовом поле», — заключил Пронин.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отмечает, что в случае с Аскаром Кубанычбеком уулу ареста можно было бы избежать, если бы мужчине заранее предоставили всю информацию о возможных последствиях поездки на родину.

«Этого мужчину можно понять как человека, который поехал к родным и близким. Но, если говорить с точки зрения юриста, то ему не следовало уезжать на родину. Если бы у него была возможность посоветоваться с юристом по этому поводу, возможно, всей этой ситуации бы не произошло», — подытожил эксперт.