«Он не преступник, он герой»: Верховный суд Киргизии рассмотрит дело приговорённого к десяти годам колонии участника СВО

В Бишкеке состоялось заседание Верховного суда Киргизии по делу Аскара Кубанычбека, приговорённого к десяти годам колонии за участие в СВО на стороне России. Аскар надеется, что суд переквалифицирует статью о наёмничестве на менее тяжкую — по его мнению, это дало бы ему шанс на освобождение из колонии. Ранее гражданин Киргизии обратился к российским властям с просьбой предоставить ему гражданство РФ и оказать содействие в его освобождении и возвращении в Россию.

Верховный суд Киргизии начал рассмотрение апелляции по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека, ранее приговорённого к десяти годам лишения свободы за участие в СВО.

Следующее заседание состоится 30 августа, передаёт корреспондент RT из зала суда. Как рассказал RT адвокат Аскара, сам осуждённый, находящийся в колонии, присутствовать на заседаниях не будет.

Ранее Аскар высказывал надежду, что Верховный суд переквалифицирует статью, по которой его судили («Наёмничество»), на менее тяжкую: «Участие в боевых действиях на территории иностранного государства» (ст. 256 УК РК). По его мнению, переквалификация уголовного дела могла бы дать ему шанс на освобождение из колонии.

«Если дело переквалифицируют на ст. 256 УК РК, то мне смогут дать условный срок, поскольку ранее я никогда не был судим. Изначально мне вменяли как раз 256-ю статью, но, когда они поняли, что у меня есть вариант выйти условно, они сразу переквалификацию на 416-ю статью — «Наёмничество». А по этой статье нет никакой условки», — пояснял Аскар.

По его словам, после ареста он сразу признал, что участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства, однако никогда не был наёмником.

«Военных контрактов у меня никаких не было, я это говорил и следствию, и суду, — подчёркивал Аскар. — 24 тыс. рублей я получал на жильё, дорогу, еду — на такие нужды. Больших денег я вообще не получал, я же наёмником не был. Я там был как доброволец, как волонтёр. Отдавал долг своей Родине, стране, где я живу».

Арест и приговор

16 мая 2023 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Аскара Кубанычбека к десяти годам лишения свободы по статье о наёмничестве. Впоследствии этот приговор оставил без изменений городской суд. Причиной для обвинений стал факт участия Аскара в СВО в период с июня по ноябрь 2022 года.

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Аскар с 2012 года жил и работал в Москве. Когда началась СВО, мужчина задумался о том, чтобы записаться в добровольцы. В июне 2022 года Аскар отправился в ЛНР с гуманитарной миссией и решил остаться там для прохождения военной службы. Свой поступок он объяснял тем, что уже давно живёт в России и считает РФ своей родиной — по его словам, он не мог спокойно смотреть на несправедливость происходящего на Украине. Кроме того, Аскар надеялся, что по окончании военной службы сможет получить российский паспорт.

Поступив на службу, Аскар первое время занимался обеспечением передовой линии продуктами, водой и боеприпасами, а затем по собственному желанию перешёл в подразделение «Шторм», так как там не хватало людей. Об этом RT рассказал его сослуживец.

В ноябре 2022 года мужчина был вынужден уволиться со службы, поскольку узнал о тяжёлой болезни отца, проживающего в Бишкеке. Опасаясь больше с ним не увидеться, Аскар принял решение вернуться, чтобы его навестить. В январе 2023 года Аскара арестовали в Бишкеке.

«Защищал свою землю, как его деды и прадеды»

RT удалось связаться с сослуживцем Аскара с позывным Магадан — мужчина рассказал, что отговаривал гражданина Киргизии от поездки на родину.

«Он очень хороший парень, я ему говорил, чтобы он не ехал туда, чтобы оставался здесь. Но, видите, у него сложились так обстоятельства, что ему нужно было ехать, — говорит собеседник RT. — Я бы хотел обратиться к Аскару: брат, возвращайся к нам. Удачи тебе. И я обращаюсь к правительству Киргизии: пересмотрите это дело. Потому что тут реально идёт война против фашизма. И дай бог, чтобы она не дошла до вас. А этот человек (Аскар) — он не преступник, он герой. Он защищал свою землю, как его деды и прадеды».

Сам Аскар в беседе с RT ранее отмечал, что, участвуя в СВО, думал, что защищает интересы не только России, но и Киргизии.

«Мы давно связаны, с Советского Союза, — подчёркивал Аскар. — А теперь перед киргизским народом я плохой. Меня показали по каналам, новостям, и я вижу в комментариях, что я якобы «двуличный», и всякие плохие слова».

17 июля Аскар Кубанычбек, на тот момент находившийся в СИЗО, через своего адвоката направил в посольство России в Бишкеке обращение с просьбой предоставить ему гражданство РФ и оказать содействие в освобождении.

«Да, я могу сказать, что такое обращение мы получили и вопрос прорабатывается», — заявила 2 августа на брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.