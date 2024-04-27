Однополярная логика: как США угрожают Китаю за поддержку России

Госсекретарь США Энтони Блинкен, побывавший с рабочим визитом в КНР, заявил, что Вашингтон может предпринять определённые шаги, если Пекин продолжит поставлять товары двойного назначения в Россию. Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о возможных последствиях для китайской экономики из-за сотрудничества с Россией. По мнению политологов, угрожающая риторика США свидетельствует о том, что Вашингтон не в состоянии значимо повлиять на сотрудничество КНР и РФ, но хочет осложнить отношения между странами и ослабить взаимодействие любыми доступными способами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю последствиями, если Пекин продолжит поставлять товары двойного назначения в Россию. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам своей поездки в КНР.

По словам дипломата, Китай является основным поставщиком машинного оборудования, микроэлектроники и нитроцеллюлозы, необходимой для производства боеприпасов и ракетного топлива, а также других товаров двойного назначения, «которые Москва использует для наращивания своей оборонно-промышленной базы».

«Подпитка оборонно-промышленной базы России угрожает безопасности не только Украины, но и (всей. — RT) Европы. Как мы уже некоторое время повторяем Китаю, обеспечение трансатлантической безопасности — ключевой интерес США. В ходе наших сегодняшних бесед я чётко дал понять, что, если Китай не решит данный вопрос, это сделаем мы», — заявил Блинкен.

Стоит отметить, что 25 апреля министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с госсекретарём США обратил его внимание на то, что действия Вашингтона можно расценить как попытку сдерживания Пекина. «Законные права Китая на развитие необоснованно ущемляются, и наши основные интересы сталкиваются с вызовами», — подчеркнул глава китайской дипломатии.

Банковское давление

Госсекретарь Энтони Блинкен — не первый член кабинета министров администрации Джо Байдена, который за последнее время выступает с угрозами в адрес Пекина из-за потенциальной помощи России.

В начале апреля Китай посетила глава Минфина США Джанет Йеллен, которая провела встречу с вице-премьером госсовета КНР Хэ Лифэном. По окончании официальной программы визита Йеллен 8 апреля заявила в интервью телеканалу CNBC, что Соединённые Штаты готовы ввести санкции против китайских банков и компаний, а также против властей КНР, если они будут оказывать помощь России.

Глава Минфина США Джанет Йеллен во время визита в Китай

AP

© Andy Wong

«Мы готовы к действиям в случае, если увидим серьёзные нарушения, особенно со стороны финансовых учреждений. Всё, что имеет отношение к помощи российским вооружённым силам... для нас неприемлемо, и мы располагаем возможностью ввести соответствующие санкции», — заявила глава Минфина США.

Позднее, 23 апреля, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против китайских банков, которые КНР использует в торговле с Россией.

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По данным газеты, речь идёт в первую очередь о тех финансовых учреждениях, которые якобы помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения из Китая в РФ. Рестрикции нацелены на то, чтобы отрезать эти банки от доллара, ограничив их возможности на международном рынке, пишет WSJ.

25 апреля Йеллен вновь заявила о готовности Вашингтона ввести санкции в отношении китайских банков. По её словам, Джо Байден подписал специальный указ, который наделяет Минфин полномочиями вводить ограничительные меры против китайских финансовых организаций, содействующих РФ.

В МИД КНР ранее неоднократно отмечали, что в ситуации с Украиной Пекин придерживается мирной позиции, а поставками вооружений в этом конфликте занимаются именно США. В Кремле, со своей стороны, заявляли, что российской стороне нечего добавить к решительным опровержениям, уже сделанным представителями КНР.

Ослабление позиций

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, к подобной риторике Вашингтон регулярно прибегает с 2022 года.

«Это типичные угрозы в адрес Китая за кооперацию с Россией, ничего нового Энтони Блинкен не сказал. Но здесь стоит напомнить, что товарооборот между РФ и КНР продолжает обновлять рекорды и уже превысил отметку $240 млрд. Это важнейший элемент кооперации Москвы и Пекина, который не пошатнуть санкциями против трёх-четырёх банков», — сказал эксперт в комментарии RT.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином

AP

© Mark Schiefelbein

В свою очередь, политолог-американист Михаил Синельников-Оришак считает, что таким образом Вашингтон пытается замедлить российско-китайское сотрудничество.

«Заявления о санкциях высокопоставленные чиновники США делают для того, чтобы напугать финансовые организации. Ранее некоторые китайские банки со смешанным финансированием после таких угроз уже приостанавливали расчёты с Россией. Это было предсказуемо, но финансовую деятельность можно вести и другими способами», — напомнил политолог в разговоре с RT.

Запад отказывается мириться с взаимовыгодным сотрудничеством России и Китая, так как это укрепляет позиции обеих стран, которые США рассматривают как своих главных противников, добавил Синельников-Оришак. Кроме того, на фоне возобновления поставок военной помощи Киеву Вашингтон хочет ослабить РФ любыми способами.

«В Вашингтоне понимают, что откровенные диктаты в адрес РФ и КНР не работают, но усложнить жизнь Москве и Пекину можно. Таким образом, Запад пытается сделать своих оппонентов сговорчивее для последующих переговоров и во время дальнейшего мирного переустройства. Цель США заключается в том, чтобы российская сторона в данном случае вышла бы на переговорный процесс с ослабленных позиций», — полагает аналитик.

Как подчеркнул в комментарии RT политолог Александр Асафов, Госдеп США однозначно расценивает Пекин как союзника России в нынешней ситуации.

«Несмотря на заявления Пекина о нейтральном статусе и его предложения по урегулированию конфликта с помощью мирных инициатив, Китай однозначно воспринимается в качестве союзника России. Союзника, который не вводит санкции или какие-либо ограничения в адрес Москвы. Поэтому Энтони Блинкен вслед за Джанет Йеллен с перерывом в несколько недель поехал в Пекин с очередными угрозами», — отметил эксперт.

При этом Асафов обратил внимание на тот факт, что Йеллен и Блинкен выступают с резкими заявлениями уже после всех официальных встреч, нацеливая свои высказывания на американские и западные СМИ.

«Но эффективность таких угроз явно переоценивают и Вашингтон, и «зрители» в Западной Европе. В целом ситуация понятна: Китай по логике американцев должен либо присоединиться к их позиции, либо уж точно не транслировать какую-то свою точку зрения. По этой причине они его и предостерегают от любых контактов с Россией», — считает политолог.

Однако Вашингтон не может чрезмерно давить на Китай и его финансовую систему, так как американский потребительский сектор сильно зависит от товаров, в особенности электроники, из КНР, пояснил Асафов.

«Вашингтон хочет ввести ограничения в отношении Китая, но вопрос в том, как сделать их наименее вредящими экономике самих Соединённых Штатов. А сделать это довольно сложно. Поэтому сейчас мы будем наблюдать агрессивную риторику, а действия увидим уже, скорее всего, после ноябрьских выборов в США», — полагает эксперт.

Как считает Асафов, Вашингтон, безусловно, обеспокоен, что Россия, Китай и страны Глобального Юга в последнее время находят новые форматы для общения и развивают сотрудничество.

«Логика американской стороны в том, чтобы постараться предотвратить создание новых союзов, которые нарушают установленный порядок однополярного мира, таких как сотрудничество на платформе БРИКС и ряд других двусторонних и многосторонних взаимовыгодных форматов с уважением суверенитета. США, которые стремятся сохранить положение гегемона в однополярном мире, не заинтересованы в укреплении этих дружественных отношений. Поэтому претензии к Китаю, России и другим странам, угроза санкциями за отказ придерживаться линии Вашингтона — это откровенные попытки США любыми способами усложнить отношения между странами с целью нарушить процесс формирования многополярного мира», — резюмировал эксперт.