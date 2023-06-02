Не жалея средств: в сенате США обозначили намерение сдерживать Россию и Китай после решения о потолке госдолга

Достигнутый Белым домом и конгрессом США компромисс по потолку госдолга страны не скажется на выделении средств на сдерживание России и Китая, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. По его словам, конгресс сможет финансировать усилия по реагированию на угрозы национальной безопасности. К их числу Шумер отнёс проведение Россией специальной военной операции. Политологи считают, что американский истеблишмент одержим идеей нанести России стратегическое поражение и не будет жалеть на это средств даже в ущерб собственной экономике.

Достигнутая конгрессом США и администрацией Джо Байдена договорённость о приостановке действия потолка госдолга страны не скажется на выделении средств на сдерживание России и Китая. Об этом, выступая в парламенте, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

«Это соглашение о потолке госдолга никак не ограничивает возможности сената выделять чрезвычайные дополнительные средства на обеспечение достаточного военного потенциала для сдерживания Китая, России и других наших противников, а также реагирование на текущие и растущие угрозы национальной безопасности», — сказал Шумер.

В качестве одной из таких угроз он назвал проводимую Россией специальную военную операцию.

Однако некоторые политики подвергли критике законопроект по потолку госдолга за то, что тот якобы не учитывает чаяния американских военных и необходимость продолжения оказания военной помощи Украине. Об этом, в частности, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Данный законопроект ставит наших военных в очень невыгодное положение. В нём (не предусмотрено выделение. — RT) ни единого цента на помощь Украине», — сказал он.

При этом Грэм добавил, что ему удалось убедить Шумера и демократов позднее в этом году внести на рассмотрение ещё один законопроект, предполагающий выделение дополнительных расходов на оборону.

Без ограничений

Напомним, нынешний потолок госдолга США в размере $31,4 трлн был превышен в январе 2023 года. Администрация Байдена и политики–демократы призвали конгресс повысить лимит без каких-либо условий. Однако республиканцы, контролирующие палату представителей, отказывались одобрять его увеличение без сокращения бюджетных расходов.

В свою очередь, глава Минфина США Джанет Йеллен ранее предупредила лидеров конгресса, что деньги у федерального правительства могут закончиться 5 июня и что если конгресс не примет решения о повышении потолка госдолга, это может привести к дефолту и экономической катастрофе.

Конгресс США

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© Anna Moneymaker

В итоге властям удалось достичь соглашения с республиканцами — 29 мая президент США и спикер палаты представителей Кевин Маккарти завершили работу над соглашением о приостановке действия потолка государственного долга до 1 января 2025 года.

Позднее Белый дом сообщил, что разработанный на основе этого соглашения законопроект предусматривает выделение $886 млрд на нужды обороны и $637 млрд на необоронные программы в 2024 финансовом году. В итоге основной законопроект о потолке госдолга был принят обеими палатами конгресса США — палатой представителей и сенатом — и был направлен на подпись Джо Байдену.

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента сообщило, что на выделение военной помощи Украине соглашение по потолку госдолга никак не повлияет.

«Выделение какой бы то ни было дополнительной военной помощи будет проходить через конгресс в качестве дополнительной меры, на которую не будут распространяться ограничения на федеральные расходы, предусмотренные соглашением (о потолке госдолга. — RT)», — пишет агентство со ссылкой на одного из чиновников Белого дома.

Напомним, что США остаются одним из основных спонсоров киевского режима. По последним данным Пентагона, с начала работы администрации Байдена Вашингтон предоставил Киеву военной помощи на сумму более $38,3 млрд, при этом более $37,6 млрд были выделены с начала военной спецоперации РФ.

31 мая администрация Байдена объявила о выделении Киеву очередного пакета военной помощи, на этот раз объёмом $300 млн. В него вошли, в частности, боеприпасы для систем Patriot, ракеты AIM-7 и Zuni, системы ПВО Avenger, боеприпасы для систем HIMARS, ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды и другое оборудование.

Вместе с тем на фоне истощения запасов оружия, отправляемого Киеву, США изыскивают другие источники вооружений и боеприпасов. Так, агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Вашингтон хочет наладить поставки тротила из Японии для производства 155-мм артиллерийских снарядов, которые США намерены поставлять Киеву.

Япония не экспортирует оружие и товары двойного назначения, однако по договорённости с США власти страны могут одобрить продажу промышленного тротила, так как официально он не является продуктом только военного назначения, сообщили источники Reuters.

Главный приоритет

Как сказал в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, вопрос средств, выделяемых на сдерживание России в виде пакетов военной помощи Украине, будет рассмотрен на фоне грядущих в США президентских выборов.

«В пылу предвыборной борьбы республиканцы и демократы обязательно схлестнутся по вопросу объёмов помощи Украине. И какие решения будут приняты в этом направлении в будущем — большой вопрос», — отметил эксперт.

Партия американского вооружения, поставленная в Киев

AP

© Efrem Lukatsky

Администрация Байдена и демократы не заинтересованы в сокращении военной и финансовой помощи Украине, так как главным выгодоприобретателем от выделения миллиардов Киеву является сам Вашингтон, констатировал Алексей Мухин.

«Помощь Украине — это одно из самых больших финансовых мошенничеств нашего с вами времени. По объёму воровства и коррупционных схем оно превосходит финансирование военного конфликта в Афганистане. По оценкам американских специалистов, около трети средств, выделенных на афганский конфликт, пошли «не туда», и за них не смогли правильно отчитаться. Здесь, судя по всему, откатно-коррупционная часть составляет если не 70%, то 60% точно. Остаётся надеяться, что в будущем будет проведён аудит этой сферы и мы сможем ознакомиться с его результатами», — пояснил собеседник RT.

Он добавил, что американские политики одержимы идеей нанести России стратегическое поражение и поэтому готовы одобрять любые меры и решения, которые, по их мнению, приведут к этому результату.

«Русофобия и одержимость борьбы с русскими и китайцами стали мейнстримом в настроениях западного истеблишмента. Вывести их из этого состояния может только сильная психологическая встряска: либо проигрыш в этом противостоянии, либо страх перед ядерной катастрофой», — отметил эксперт.

Администрация Байдена не допустит сокращения объёмов военной помощи Украине, даже если это нанесёт ущерб экономике Соединённых Штатов, считает сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Мало кто сомневался в том, что конгресс и Белый дом договорятся, потому что иначе все были бы в проигрыше — не только Байден, но и весь американский истеблишмент. Конкуренция с Китаем и Россией — это главный приоритет США на сегодняшний день. Следовательно, поддержка Киева стала для них инструментом ослабления российской государственности. Экономить они будут на чём угодно, только не на приоритетах», — подчеркнул политолог.

При этом сами американские экономисты не знают, где находятся реальные ограничения для наступления дефолта в США, отметил Блохин.

«США являются финансовыми манипуляторами и создают правила игры в своей же финансовой системе. Дефолт может наступить, как только США начнут реально ослабевать в военно-политической и экономической сфере. Почему Россия и Китай так важны для них? Главная цель США — мировое господство. А Москва и Пекин стали препятствиями для достижения этой цели. Ставки велики, поэтому никто не будет себя ограничивать и экономить на этом деньги», — заключил собеседник RT.