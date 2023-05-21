«Имитация правового поведения»: в МИД РФ ответили на заявления США о скором решении вопроса по поставкам самолётов Киеву

Вопрос о поставках истребителей F-16 киевскому режиму будет решён в ближайшие месяцы, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, точные сроки, объёмы импорта боевых машин и их непосредственные поставщики будут определены по мере обучения украинских пилотов. Салливан добавил, что Вашингтон «внимательно следит» за реакцией Москвы на поставку Киеву того или иного оружия. Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные планы «имитацией правового поведения». В свою очередь, аналитики напоминают, что дискуссия по возможной передаче Украине истребителей шла на Западе довольно давно, и поэтому это не стало сюрпризом для России. По мнению экспертов, такой шаг обусловлен отсутствием успехов ВСУ на поле боя.

Вопрос о поставках Украине истребителей F-16 будет решён в ближайшие месяцы. Об этом на полях саммита G7 сообщил журналистам советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он также заявил, что сейчас США и другие партнёры киевского режима ориентируются «на перспективу» и на то, какие вооружения понадобятся Украине в будущем.

«Истребители четвёртого поколения F-16 в этом списке присутствуют. В таком случае военная подготовка — это очевидный первый шаг, за которым последует работа с союзниками, партнёрами и украинской стороной, чтобы определить, каким образом в дальнейшем будут осуществляться фактические поставки истребителей», — пояснил Салливан.

При этом он подчеркнул, что в вопросе поставок F-16 американская сторона не поддерживает и не способствует использованию передаваемых Украине вооружений для нанесения ударов по территории России.

«Все средства предоставляются Украине со следующим основным условием: Соединённые Штаты не поощряют и не поддерживают атаки по территории России. То же самое будет касаться поддержки по предоставлению любой из сторон (истребителей. — RT) F-16. И Украина последовательно давала понять, что готова следовать (этому условию. — RT)», — сказал Салливан.

Кроме того, он уточнил, что, с точки зрения Америки, истребители не входят в список вооружений, в которых Украина остро нуждается в настоящее время. Салливан отметил, что Вашингтон внимательно следит за реакцией России на поставки Киеву тех или иных видов вооружений.

В то же время советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что страны Запада уже якобы приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине, а министр обороны страны Алексей Резников поблагодарил глав МО США, Британии, Нидерландов, Бельгии и Дании за помощь в организации подготовки украинских пилотов.

Смена курса

На заявления представителей администрации Байдена и информацию о поставке Киеву западных военных самолётов отреагировали в Москве. Так, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что РФ будет учитывать намерение передать Киеву истребители F-16.

«Идёт движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжён с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей», — приводит слова Грушко ТАСС.

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В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала заявления Вашингтона попыткой ввести в заблуждение.

«Безусловно, это (заявления США об условиях поставок F-16 Киеву. — RT) имитация какого-то правового поведения, никакого права, международного права или следований внутреннему законодательству тут, конечно, нет, как нет и никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления, потому что они изначально ложны, они изначально вводят в заблуждение», — сказала Захарова.

Напомним, Киев на протяжении последних месяцев регулярно требует от своих западных покровителей направить ему боевые самолёты. Так, официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявлял, что Киеву нужно до 200 многоцелевых самолётов, при этом приоритетом являются американские F-16, как вариант рассматриваются французские Rafale и шведские Gripen.

На Западе дискуссия о потенциальных поставках Киеву самолётов возобновилась сразу после того, как Вашингтон в январе принял решение отправить на Украину танки Abrams, а Берлин сообщил о намерении передать Украине свои Leopard 2 и дать добро на их реэкспорт другими странами.

При этом ранее США и другие страны Запада заявляли, что не планируют передавать Киеву свои боевые самолёты. В то же время глава Белого дома на встрече лидеров G7 заявил о готовности поддержать планы по подготовке украинских пилотов для полётов на F-16.

Однако накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что администрация Байдена якобы довела до европейских союзников информацию, что Вашингтон не будет блокировать их экспорт истребителей F-16 на Украину.

Cоветник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

Gettyimages.ru

© Win McNamee

По сведениям источников газеты, главным лоббистом этого решения был глава Госдепа.

«Государственный секретарь Энтони Блинкен был главной движущей силой в администрации президента в том, чтобы добиться того, чтобы американским союзникам было позволено передавать (истребители. — RT), и он также активно сотрудничал со странами по линии НАТО для продвижения этого курса», — пишет The Washington Post.

Блинкен и ранее поступал аналогичным образом, когда НАТО зашло в тупик в вопросе о том, предоставлять ли Украине современные танки, указало издание.

Тем временем премьер-министр Италии Джорджа Мелони, что страна не располагает истребителями F-16 и не сможет передать их Украине.

«Это не сюрприз»

Как предположил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, США изменили свою позицию относительно поставок киевскому режиму боевых самолётов на фоне отсутствия военных успехов у ВСУ.

«Западные акторы делают взаимоисключающие заявления буквально в течение нескольких недель. Это означает, что либо они некомпетентны — такую возможность в экспертном сообществе считают маловероятной, либо они пытаются водить РФ за нос, что также не делает им чести. Заявление Салливана подразумевает, что решение о передаче Киеву истребителей F-16 однозначно будет принято, но на данный момент его ещё не согласовали», — говорит эксперт.

Истребитель F-16

AFP

© KIM HONG-JI / POOL

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заметил в комментарии RT, что изменение позиции Белого дома по поставке украинской стороне боевых самолётов было ожидаемым.

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«Это не сюрприз — такие разговоры шли не один месяц. США явно готовили информационную почву для этих поставок. Очевидно, что это ещё один шаг к эскалации. Запад повышает ставки. Такое решение стало логичным продолжение импорта западного оружия на Украину: они начали с Javelin и проделали путь до F-16. Вопрос лишь в том, будут ли самолёты переданы непосредственно Украине, либо они будут базироваться в какой-нибудь натовской стране, например, в Польше», — сказал Блохин.

Схожий сценарий разыгрывался и в вопросе поставок Киеву западных танков, напомнил аналитик.

«Что касается танков, то Байден так же говорил, что поставки могут привести к третьей мировой войне. Однако США прощупали почву и всё же приняли такое решение. То же самое было с системами ПРО Patriot», — подчеркнул Блохин.

По его словам, сейчас основной вопрос заключается в том, сколько самолётов в итоге получит Киев.

«Если будет 30—40 единиц, то на оперативную ситуацию они особо не повлияют, создав лишь временные трудности. Ранее Украина уже получала несколько видов супероружия, которое должно было изменить ход конфликта, однако этого не произошло. Теперь настал новый этап, когда Киев «молится» на ракеты Storm Shadow и истребители F-16», — заключил политолог.