Авиационный голод: Финляндия не будет передавать Украине свои истребители Hornet

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна не готова передать свои истребители Украине. Ниинистё сказал, что истребители Hornet нужны для обеспечения обороны страны, пока Хельсинки не заменит их на F-35. В свою очередь, Зеленский выразил уверенность, что западные союзники передадут Киеву боевые самолёты, когда украинские вооружённые силы перейдут в наступление. Аналитики отмечают, что Финляндия и другие страны НАТО не готовы безвозмездно передавать Киеву нужные им истребители, а США не хотят отправлять на Украину свои самолёты F-16.

Финляндия не будет передавать Украине свои истребители Hornet, так как они необходимы для обороны страны. Об этом заявил финский президент Саули Ниинистё во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы очень решительно настроены в том плане, что нам нужна надёжная защита. Именно поэтому было бы… мы не можем отказаться от Hornet, пока не получим новые (истребители. — RT). К сожалению, на данный момент Hornet практически не осталось», — пояснил Ниинистё.

Президент Финляндии добавил, что сначала его страна должна получить новые истребители F-35, купленные у США, а к тому времени истребители Hornet успеют устареть.

Владимир Зеленский в ответ на это заметил: «Нам нравятся ваши самолёты».

«Просто к вашему сведению», — добавил он.

Позже в ходе пресс-конференции Зеленский выразил уверенность, что боевые самолёты западного производства у Украины всё же появятся. Лидер киевского режима заявил, что это произойдёт после успешного наступления ВСУ.

«Будут ли они у нас и почему я верю, что будут? Я уверен», — сказал Зеленский.

Авиационные аппетиты

Напомним, что Киев на протяжении последних месяцев регулярно требует от стран Запада направить ему боевые самолёты. Так, официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявлял, что Киеву нужно до 200 многоцелевых самолётов западного производства, при этом приоритетом является получение американских F-16, как вариант рассматриваются французские Rafale и шведские Gripen.

На Западе дискуссия о потенциальных поставках Киеву самолётов западного производства возобновилась сразу после того, как Вашингтон в январе принял решение отправить на Украину танки Abrams, а Берлин сообщил о решении передать Украине свои Leopard 2 и дать добро на их реэкспорт другими странами.

Истребитель F/A-18 Hornet

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Однако пока среди стран коллективного Запада нет единой позиции по этому вопросу. США и Великобритания заявили, что не будут передавать Киеву имеющиеся у них боевые самолёты. В то же время некоторые страны, например Словакия и Польша, передали Киеву советские и российские самолёты, которые стояли у них на вооружении.

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В марте занимавшая на тот момент пост премьера Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки готов обсудить вопрос о передаче Украине списанных истребителей Hornet. Однако затем другие представители высшего военно-политического руководства страны опровергли её слова.

В частности, глава финского Минобороны Антти Кайкконен заявил в интервью газете Iltalehti, что не знал о намерении Марин обсуждать вопрос передачи истребителей. Кайкконен добавил, что Хельсинки по-прежнему нуждается в этих самолётах, несмотря на закупку партии истребителей F-35 за €10 млрд.

Командующий вооружёнными силами страны генерал Тимо Кивинен и командующий военно-воздушными силами Финляндии генерал-майор Юха-Пекка Керянен, в свою очередь, заявили, что такая возможность не обсуждалась.

В канцелярии финского президента Ниинистё тоже сообщили, что он ни с кем не вёл переговоров о передаче страной списанных истребителей Украине. Cам Саули Ниинистё отметил, что истребители Hornet имеют решающее значение для обороны Финляндии, а что с ними станет после списания — это вопрос будущего.

Напомним, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet — это американский палубный истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах. В настоящее время ВВС Финляндии располагают 62 такими самолётами. Ранее сообщалось, что в 2025 году начнётся их вывод из состава ВВС, а на смену поступят 64 истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Ничего взамен

Опрошенные RT эксперты отмечают, что не все страны НАТО хотят безвозмездно передавать Киеву истребители, которые нужны им самим, и Финляндия явно не горит желанием делать это сразу же после своего вступления в альянс.

«Финляндия не хочет быть первопроходцем в этом вопросе и ясно заявляет о своём отказе в присутствии президента Украины. Это закономерный ответ, так как ситуация складывается следующая: Украина просит дать ей истребители, а взамен Финляндия ничего не получит, ведь США не дадут Хельсинки бесплатных самолётов дополнительно. Теперь ей самой нужны истребители Hornet, так как она стала членом НАТО и противостоит России», — пояснил в беседе с RT военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов.

Владимир Зеленский и Саули Ниинистё

AFP

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По словам эксперта, в ближайшее время передача киевскому режиму истребителей западного производства маловероятна.

«Вероятность серьёзных успехов на поле боя, после которых Украине дадут самолёты, не очень высокая. В перспективе НАТО всё же какие-то машины им передаст, но пока нет понимания, какие именно. Идут разговоры об истребителях F-16 или шведских Gripen. Однако Швеция ещё не вступила в НАТО, и она тоже должна будет что-то получить взамен самолётов, которые отправит Киеву», — пояснил Юрий Кнутов.

В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин считает, что заявления Зеленского о том, что Киев получит западные самолёты после неких успешных военных действий, являются пропагандой, направленной на граждан в Европе и Украине, которые ожидают скорой победы киевского режима.

Однако Запад в целом и США в частности передают Украине столько оружия, сколько нужно для продолжения конфликта, а не его разрешения, считает политолог.

«Интересы Запада и Киева здесь не совпадают, а аппетиты украинской стороны слишком большие. Украина постоянно требует бронетанковую технику и много авиации, но европейские государства, да и сами Соединённые Штаты, выделяют столько, сколько необходимо для продолжения конфликта. Им нужна не столько победа, сколько затяжной конфликт», — отметил собеседник RT.

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Андрей Кошкин добавил, что Хельсинки уже передал Киеву 15 пакетов военной помощи, однако власти страны поняли, что обязательства члена альянса для Финляндии могут быть слишком тяжелы.

«В Финляндии поняли, что членство в НАТО — это не так уж и просто, как представлялось. Теперь, вступив в альянс, они уже не горят желанием активно противодействовать России и вмешиваться в конфликт с ней. Это и заставляет власти Финляндии искать некую золотую середину в вопросе военной помощи Киеву», — подчеркнул эксперт.

Юрий Кнутов считает, что Запад всё же может набрать необходимое киевскому режиму количество боевых самолётов.

«Запад, конечно, может собрать 200 самолётов. В основном это будут F-16, но американцы, очевидно, не заинтересованы в том, чтобы они попали туда в активной фазе конфликта. Если их будут сбивать российские ВКС или силы ПВО, это будет очень сильная репутационная потеря для Вашингтона и американского ВПК. При этом в странах НАТО больше нет ни одного другого типа боевых самолётов в таких количествах, а Киеву пока не хотят передавать даже устаревшие самолёты вроде Hornet», — заключил Юрий Кнутов.