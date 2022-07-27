«Наглость зашкаливает»: почему Украину не устраивают возможные поставки штурмовиков А-10 Thunderbolt II

Киеву нужны не старые американские штурмовики А-10 Thunderbolt II, а более современные истребители F-16, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, самолёты А-10 в случае их поставок не помогут закрыть воздушное пространство Украины. Ранее передачу Киеву штурмовиков А-10 допустил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По мнению аналитиков, в действительности Пентагон вряд ли решится отправить Украине даже устаревающую авиатехнику. Что касается риторики киевских чиновников, постоянно обещающих скорые победы ВСУ, это лишь игра на публику, считают эксперты.

Украине не нужны американские штурмовики A-10 Thunderbolt II, поскольку Киев рассчитывает получить более современные самолёты, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в беседе с американским порталом Military.com. Сак пояснил, что штурмовики А-10 не закроют воздушное пространство страны и «не остановят бомбардировщики и ракеты».

«Они станут мишенью для российских истребителей и ПВО, поскольку у нас нет средств ни для того, чтобы обеспечить им эффективное прикрытие, ни для того, чтобы прорваться через ПВО противника», — сказал советник главы МО.

По его словам, украинские власти надеются получить от союзников более современную технику, например истребители четвёртого поколения F-16.

«Почти все региональные партнёры Украины используют F-16. Вспомним о поддержке, которая оказывается Украине по запчастям для МиГ-29. Так вот, если заменить МиГ-29 на F-16... Это лёгкое решение», — заявил Сак.

Ветеран на списание

Ранее возможность передачи киевскому режиму американских штурмовиков не исключил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл. На форуме по безопасности в Колорадо модератор спросил его, могут ли Украине быть предоставлены A-10, которые ВВС США постепенно выводят из эксплуатации.

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«Это по большей части вопрос для самой Украины. Что касается более старых американских систем, такая возможность есть... Мы будем открыты для обсуждения, в чём заключаются их потребности и как мы могли бы их удовлетворить», — пояснил Кендалл.

А-10 Thunderbolt, также известный как Warthog («Бородавочник»), это одноместный двухдвигательный штурмовик производства компании Fairchild Republic, предназначенный для непосредственной огневой авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин и других наземных целей. Ближайший аналог этого самолёта — штурмовик Су-25.

Производство А-10 началось в 1975 году, в общей сложности было построено более 700 таких машин в различных модификациях. Эти самолёты активно применялись американскими ВВС во время войны в Персидском заливе и для ударов НАТО по Югославии, а также в ходе вторжения США и международной коалиции в Ирак в 2003 году и последующих боевых действий в этой стране.

Основное вооружение «Бородавочника» — семиствольная авиационная пушка GAU-8/A калибра 30 мм, отличающаяся высокой мощностью и темпом стрельбы. В соцсетях получили распространение видеозаписи применения A-10 с поражением целей из этой пушки, издающей при стрельбе характерный звук.

Кроме того, штурмовик может нести авиационные бомбы Mk-82 и Mk-84, зажигательные кластерные бомбы, сбрасываемые мины, а также ракеты AGM-65 Maverick и AIM-9 Sidewinder.

А-10 Thunderbolt II

Legion-Media

© AB Forces News Collection

Портал Military.com отмечает, что, несмотря на свой почтенный возраст, A-10 «полюбился войскам за то, что он мог нести изрядный боекомплект и выдерживать значительные повреждения, всё равно добираясь при этом до места назначения».

Военное руководство США неоднократно сообщало о планах снять A-10 с вооружения, однако по тем или иным причинам они до сих пор не были реализованы. К примеру, в 2016 году тогдашний начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн заявлял, что командование американских воздушных сил приняло решение оставить старые, но эффективные штурмовики на службе, в том числе из-за «возрождающейся России».

В то же время почтенный возраст самолётов A-10 значительно осложняет их эксплуатацию. Так, в 2018 году журнал Popular Mechanics сообщал, что более трети парка этих штурмовиков могут стать непригодными для полётов из-за проблем с комплектующими, в частности с крылом.

Нелепые запросы

В начале июня постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Вашингтон не рассматривает возможность поставки киевскому режиму истребителей F-16. В комментарии журналу Air Force Magazine она отметила, что Пентагон ведёт регулярные переговоры с Украиной по её потребностям касательно вооружений и военной техники, однако позиция Соединённых Штатов и их партнёров, исключающая поставки Киеву самолётов, не изменилась.

Аналитики при этом считают, что поставки не только западных истребителей последних поколений, но и более старых самолётов лежат в области фантазий киевского режима, поэтому его предпочтения вряд ли на что-то повлияют.

«Фантазировать можно бесконечно. Даже поставки таких самолётов, как А-10, дорогого стоят. Запросы более современной авиационной техники выглядят нелепо», — отметил в разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

Истребитель F-16

Gettyimages.ru

Он напомнил, что текущие поставки западных вооружений на Украину — это «жесты доброй воли» и Киев находится не в том положении, чтобы выдвигать подобные требования.

«Никаких истребителей Украине никто поставлять не будет, потому что переподготовка пилотов для их эксплуатации — это длительный процесс. Кроме того, уже стало очевидным, что западная техника имеет тенденцию оказываться на российской территории, и США вряд ли хотят, чтобы те же штурмовики А-10 попали в Кубинку на разборку российскими военными», — пояснил аналитик.

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Военный эксперт Александр Хроленко также удивился новым требованиям со стороны Украины.

«Наглость киевского режима, особенно учитывая, что он марионеточный, зашкаливает. В политике и дипломатии ещё не было подобных прецедентов», — сказал собеседник RT.

С его точки зрения, США не настроены передавать Украине современные вооружения в требуемых Киевом объёмах и стараются поставлять устаревшее оружие через третьи страны.

«Украине нужно говорить Западу спасибо за любую подачку, учитывая, что завтра этого киевского режима может и не быть. Им за это расплачиваться не придётся — они попросту сбегут. Требования каких-то строго определённых моделей напоминает мошенническую схему, заготовку на будущее: «Мы у вас просили истребители F-16, а вы не дали, поэтому мы проиграли войну с Россией и не виноваты», — считает Хроленко.

По его словам, тиражируя подобные заявления в западных СМИ, украинские чиновники занимаются медийной активностью, призванной отвлечь внимание аудитории от сложного положения, в котором оказался киевский режим.