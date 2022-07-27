«Наглость зашкаливает»: почему Украину не устраивают возможные поставки штурмовиков А-10 Thunderbolt II
- Штурмовик А-10 Thunderbolt II и истребитель F-16
- © Harald Tittel/picture alliance/Getty Images, Legion-Media
Украине не нужны американские штурмовики A-10 Thunderbolt II, поскольку Киев рассчитывает получить более современные самолёты, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в беседе с американским порталом Military.com. Сак пояснил, что штурмовики А-10 не закроют воздушное пространство страны и «не остановят бомбардировщики и ракеты».
«Они станут мишенью для российских истребителей и ПВО, поскольку у нас нет средств ни для того, чтобы обеспечить им эффективное прикрытие, ни для того, чтобы прорваться через ПВО противника», — сказал советник главы МО.
По его словам, украинские власти надеются получить от союзников более современную технику, например истребители четвёртого поколения F-16.
«Почти все региональные партнёры Украины используют F-16. Вспомним о поддержке, которая оказывается Украине по запчастям для МиГ-29. Так вот, если заменить МиГ-29 на F-16... Это лёгкое решение», — заявил Сак.
Ветеран на списание
Ранее возможность передачи киевскому режиму американских штурмовиков не исключил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл. На форуме по безопасности в Колорадо модератор спросил его, могут ли Украине быть предоставлены A-10, которые ВВС США постепенно выводят из эксплуатации.
«Это по большей части вопрос для самой Украины. Что касается более старых американских систем, такая возможность есть... Мы будем открыты для обсуждения, в чём заключаются их потребности и как мы могли бы их удовлетворить», — пояснил Кендалл.
А-10 Thunderbolt, также известный как Warthog («Бородавочник»), это одноместный двухдвигательный штурмовик производства компании Fairchild Republic, предназначенный для непосредственной огневой авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин и других наземных целей. Ближайший аналог этого самолёта — штурмовик Су-25.
Производство А-10 началось в 1975 году, в общей сложности было построено более 700 таких машин в различных модификациях. Эти самолёты активно применялись американскими ВВС во время войны в Персидском заливе и для ударов НАТО по Югославии, а также в ходе вторжения США и международной коалиции в Ирак в 2003 году и последующих боевых действий в этой стране.
Основное вооружение «Бородавочника» — семиствольная авиационная пушка GAU-8/A калибра 30 мм, отличающаяся высокой мощностью и темпом стрельбы. В соцсетях получили распространение видеозаписи применения A-10 с поражением целей из этой пушки, издающей при стрельбе характерный звук.
Кроме того, штурмовик может нести авиационные бомбы Mk-82 и Mk-84, зажигательные кластерные бомбы, сбрасываемые мины, а также ракеты AGM-65 Maverick и AIM-9 Sidewinder.
- А-10 Thunderbolt II
- Legion-Media
- © AB Forces News Collection
Портал Military.com отмечает, что, несмотря на свой почтенный возраст, A-10 «полюбился войскам за то, что он мог нести изрядный боекомплект и выдерживать значительные повреждения, всё равно добираясь при этом до места назначения».
Военное руководство США неоднократно сообщало о планах снять A-10 с вооружения, однако по тем или иным причинам они до сих пор не были реализованы. К примеру, в 2016 году тогдашний начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн заявлял, что командование американских воздушных сил приняло решение оставить старые, но эффективные штурмовики на службе, в том числе из-за «возрождающейся России».
В то же время почтенный возраст самолётов A-10 значительно осложняет их эксплуатацию. Так, в 2018 году журнал Popular Mechanics сообщал, что более трети парка этих штурмовиков могут стать непригодными для полётов из-за проблем с комплектующими, в частности с крылом.
Нелепые запросы
В начале июня постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Вашингтон не рассматривает возможность поставки киевскому режиму истребителей F-16. В комментарии журналу Air Force Magazine она отметила, что Пентагон ведёт регулярные переговоры с Украиной по её потребностям касательно вооружений и военной техники, однако позиция Соединённых Штатов и их партнёров, исключающая поставки Киеву самолётов, не изменилась.
Аналитики при этом считают, что поставки не только западных истребителей последних поколений, но и более старых самолётов лежат в области фантазий киевского режима, поэтому его предпочтения вряд ли на что-то повлияют.
«Фантазировать можно бесконечно. Даже поставки таких самолётов, как А-10, дорогого стоят. Запросы более современной авиационной техники выглядят нелепо», — отметил в разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.
- Истребитель F-16
- Gettyimages.ru
Он напомнил, что текущие поставки западных вооружений на Украину — это «жесты доброй воли» и Киев находится не в том положении, чтобы выдвигать подобные требования.
«Никаких истребителей Украине никто поставлять не будет, потому что переподготовка пилотов для их эксплуатации — это длительный процесс. Кроме того, уже стало очевидным, что западная техника имеет тенденцию оказываться на российской территории, и США вряд ли хотят, чтобы те же штурмовики А-10 попали в Кубинку на разборку российскими военными», — пояснил аналитик.
Военный эксперт Александр Хроленко также удивился новым требованиям со стороны Украины.
«Наглость киевского режима, особенно учитывая, что он марионеточный, зашкаливает. В политике и дипломатии ещё не было подобных прецедентов», — сказал собеседник RT.
С его точки зрения, США не настроены передавать Украине современные вооружения в требуемых Киевом объёмах и стараются поставлять устаревшее оружие через третьи страны.
«Украине нужно говорить Западу спасибо за любую подачку, учитывая, что завтра этого киевского режима может и не быть. Им за это расплачиваться не придётся — они попросту сбегут. Требования каких-то строго определённых моделей напоминает мошенническую схему, заготовку на будущее: «Мы у вас просили истребители F-16, а вы не дали, поэтому мы проиграли войну с Россией и не виноваты», — считает Хроленко.
По его словам, тиражируя подобные заявления в западных СМИ, украинские чиновники занимаются медийной активностью, призванной отвлечь внимание аудитории от сложного положения, в котором оказался киевский режим.
«Они несут катастрофические потери, и не знать они этого не могут. Поэтому идёт игра на публику, постоянные обещания скорых побед (в том числе рассчитанные и на внешнюю аудиторию), необходимые для оружейных и финансовых поставок», — заключил Хроленко.
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