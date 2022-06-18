«Дорога к прямой конфронтации»: Россия предупредила США о рисках дальнейшей накачки Украины оружием

Продолжающаяся накачка Украины западными вооружениями — это «дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами». Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что американские элиты, движимые желанием нанести стратегическое поражение России, повышают ставки в эскалации напряжённости. Военные эксперты, опрошенные RT, подчёркивают, что Россия прикладывает усилия для предотвращения такого сценария, несмотря на максимально деструктивную позицию Вашингтона.

Накачка Украины вооружением — путь к прямой конфронтации между Россией и США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат подчеркнул, что в настоящее время обстановка на Украине накалена до предела.

«Обуреваемые желанием нанести России стратегическое поражение здешние элиты повышают ставки в эскалации напряжённости, накачивая киевский режим вооружениями. Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями», — цитирует Антонова Newsweek.

Одновременно российский дипломат напомнил, что планы американского политического истеблишмента по воздействию на Москву с помощью санкций не увенчались успехом — наоборот, ударили по экономике самих Соединённых Штатов.

«Бездумное введение ограничений только усугубляет положение дел в экономике США. То есть получается, что в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать. Выглядит абсурдно. Тем более что действия американцев никак не повлияют на решимость Вооружённых сил России выполнить поставленные в ходе специальной военной операции задачи по защите жителей Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины», — отметил Анатолий Антонов.

Оружейный поток

Напомним, с момента начала спецоперации РФ на Украине Вашингтон предоставил киевскому режиму военную помощь в размере $5,6 млрд.

В начале июня был одобрен новый пакет военной помощи на общую сумму $700 млн.

При этом, по словам представителей администрации Белого дома, Вашингтон принял решение включить в очередную партию оружия реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на основании обещаний Киева не наносить удары по российской территории с их помощью.

В середине июня Джо Байден объявил о выделении ещё одного пакета военной помощи Киеву — теперь на сумму $1 млрд.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя новый транш, позднее сообщил, что в него среди прочего войдут два комплекса для запуска противокорабельных ракет Harpoon, управляемые ракеты GMLRS для комплексов HIMARS, 18 гаубиц M777, 36 тыс. 155-мм снарядов и несколько тысяч защищённых радиопереговорных устройств.

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«Когда сражаешься, (оружия. — RT) никогда не бывает достаточно и его никогда не получаешь достаточно быстро. Но при этом мы будем трудиться над тем, чтобы сделать здесь всё, что только есть в человеческих силах: мы будем и дальше изо всех сил стараться предоставить им необходимые средства», — заявил Остин на пресс-конференции 15 июня в Брюсселе, где проходила встреча глав оборонных ведомств стран — членов НАТО.

Продолжение и расширение поставок американского оружия и военной техники поддерживают и в конгрессе США. Так, председатель комитета палаты представителей по вооружённым силам конгрессмен-демократ Адам Смит заявил, что он постоянно убеждает Белый дом в необходимости поставок киевскому режиму артиллерийских систем и разведывательно-ударных БПЛА Gray Eagle.

«Я думаю, нам нужно предоставлять более высокотехнологичные системы, в частности, если говорить о беспилотниках и дальнобойной артиллерии. Думаю, нам следует поставлять им эту технику быстрее», — заявил Смит.

По мнению конгрессмена, администрация Белого дома действует слишком осторожно при рассмотрении рисков, касающихся раскрытия американских технологий, а также в вопросах того, сколько времени уйдёт на подготовку украинских военных.

В то же время в американском сообществе всё чаще задаются вопросом о том, сколько может продолжаться подобная военная поддержка Украины, которая обходится стране в миллиарды долларов, особенно на фоне инфляционного кризиса и усиливающегося давления на американскую экономику. Однако официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время общения с американскими СМИ ушёл от прямого ответа на этот вопрос.

«Это первый транш, оглашённый в рамках этого пакета общим объёмом $40 млрд. Так что сделать здесь предстоит ещё много... Сколько всё это может продлиться? Сколько продлится война? Никто не может быть уверен на этот счёт», — приводит пространный ответ Кирби телеканал CNBC.

Красные линии

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, дальнейшая эскалация обстановки будет зависеть от того, какие виды оружия будет поставлять Вашингтон Киеву.

«Если речь пойдёт о дальнобойных ракетных системах и ударных беспилотниках, понятно, что они могут быть использованы для нанесения ударов уже по российским городам и критическим объектам инфраструктуры. Если это произойдёт, то Москве придется реагировать достаточно жёстко уже и в отношении Вашингтона. В целом поставки оружия будут масштабироваться и умножаться, но многое будет зависеть и от способности ВСУ их освоить», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Комплексы Javelin в аэропорту Борисполь в Киеве

AP

© Efrem Lukatsky

При этом США считают, что массированные поставки оружия Украине отвечают американским национальным интересам, добавил Коротченко.

«Поражение России — вот главная цель США. Но очевидно, что достичь этой стратегической задачи у Вашингтона не получается. Более того, критического воздействия на ход СВО ни американские, ни натовские военные поставки оказать не могут. Однако стратегическая задача остаётся прежней — поражение России. Поэтому как для Вашингтона, так и для коллективного Запада для её достижения все средства хороши», — подчеркнул собеседник RT.

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В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT напомнил, что США продолжают начатую ещё в 2014 году политику накачивания оружием Украины для использования её в качестве военного актива против России.

«Они готовили украинскую армию, направляли туда инструкторов, поставляли туда оружие: вначале советского образца, затем натовского. Разумеется, это никак не способствовало деэскалации», — пояснил эксперт.

Сейчас украинские силы используют поставленное им западное оружие для обстрела мирных жителей Луганска и Донецка, добавил Леонков.

«Но Запад на этом не успокаивается: обещает режиму в Киеве, которому абсолютно безразлична судьба мирных жителей тех регионов, да и собственных граждан, что будет поддерживать его и дальше. Теперь уже речь идёт о поставках дальнобойных систем оружия, а представители Пентагона, в свою очередь, заявляют, что для нанесения ударов с их помощью будут делиться с ВСУ необходимыми разведданными», — отметил аналитик.

Однако Россия не будет закрывать на это глаза, считает Алексей Леонков. По его мнению, уже появляются признаки того, что ситуация подходит к определённым границам, пересечение которых может повлечь за собой необратимые последствия.

«США занимают максимально деструктивную позицию, и, если они не остановятся, это может привести именно к тем последствиям, о которых говорит наш посол Антонов. Понятное дело, что Россия бесконечно долго терпеть это не будет — Вашингтон попросту может вынудить нас к более решительным действиям. И когда Владимир Путин напоминает, что есть ещё центры принятия решений, по которым мы не били, то речь идёт о целом перечне серьёзных целей. При этом Америку совершенно не беспокоит судьба других государств — она думает только о себе. Однако мы пытаемся подобную ситуацию предотвратить, чтобы таких ударов не потребовалось», — заключил эксперт.