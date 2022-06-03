«Скоро станет проблемой номер один»: почему в Интерполе опасаются роста контрабанды оружия с Украины

Некоторая часть западного оружия, поставляемого на Украину, неизбежно попадёт в незаконный оборот, заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. По его словам, как и в случае с конфликтами на Балканах и в Африке, организованная преступность попытается воспользоваться хаосом и получить даже военные образцы. Ранее в экспертной среде США и Европы неоднократно звучали предупреждения относительно того, что отследить судьбу поставляемого Киеву вооружения невозможно. Аналитики не исключают «огромного роста» незаконного оборота оружия в Европе на фоне конфликта на Украине. По мнению специалистов, это ставит под удар безопасность в регионе.

По словам генерального секретаря Интерпола Юргена Штока, у него «нет сомнений» в том, что на фоне украинского конфликта увеличится незаконный оборот оружия. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами в Париже.

«И в Балканском регионе, и на африканских театрах (военных действий. — RT) мы видели, что организованная преступность пытается воспользоваться хаосом, доступностью оружия, даже того, которое применяют военные», — пояснил генсек Интерпола.

В связи с этим он призвал 195 стран, входящих в Интерпол, «интенсивно использовать доступные базы данных, которые могут помочь отслеживать движение оружия — например, похищенного за рубежом».

«Ни одна страна в нашем регионе не в состоянии справиться с этим в одиночку, поскольку преступники, о которых я говорю, работают в глобальных масштабах», — подчеркнул Шток.

Бесконтрольные поставки

Напомним, с начала года США и другие страны Запада нарастили поставки оружия и боеприпасов на Украину, этот процесс продолжился и после начала спецоперации РФ. Помимо боевых машин, киевский режим получает крупные партии ПЗРК Stinger и Starstreak, ПТРК Javelin и NLAW, лёгкие противотанковые орудия и гаубицы, дроны-камикадзе, а также стрелковое оружие, шлемы и бронежилеты.

При этом даже в западном экспертном сообществе звучат предостережения о том, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями может привести к непредсказуемым последствиям.

Так, ещё в апреле телеканал CNN со ссылкой на источник, имеющий доступ к разведданным США, сообщил, что Вашингтон не контролирует распределение оружия и его дальнейшую судьбу после того, как оно оказывается на Украине.

«У нас есть достоверная информация на короткое время, но когда оно (оружие. — RT) попадает в туман конфликта, у нас её практически нет. Оно падает в большую чёрную дыру, и через короткий промежуток времени вы не имеете почти никакого представления, где оно», — сказал один из собеседников канала.

Задачу не облегчает даже наличие серийного номера у таких вооружений, как противотанковый ракетный комплекс Javelin.

«Я не могу сказать вам, где они (вооружения. — RT) находятся на Украине и используют ли их украинцы в данный момент. Они не сообщают нам о каждом выпущенном снаряде и о том, кто и когда вёл стрельбу», — заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

В середине мая газета The Washington Post выпустила материал под заголовком «Масштабный приток вооружений на Украину вызывает опасения насчёт контрабанды оружия».

В публикации отмечалось, что «в свете смутных заверений США возникает обеспокоенность по поводу утерянной военной продукции на Украине — давнем узловом пункте незаконной торговли оружием».

The Washington Post: «Масштабный приток вооружений на Украину вызывает опасения насчёт контрабанды оружия»

© The Washington Post

Рэйчел Стол, эксперт в области контроля над вооружениями и вице-президент исследовательского Центра Стимсона подчёркивала, что достоверно отследить всё поступающее на Украину оружие не представляется возможным.

«Отслеживать, не только куда все они направляются и кто их использует, но и как они используются, попросту невозможно», — приводит её слова The Washington Post.

Такая ситуация вызывает опасения не только в США, но и в Западной Европе. Европейские эксперты напоминают, что Украина превратилась в центр торговли оружием в 1990-х годах после развала СССР. Аналитики Фламандского института по исследованию мира в беседе с телеканалом France 24 провели параллели с вооружёнными конфликтами на территории бывшей Югославии и отметили, что оружие, накопленное за тот период в регионе, до сих пор контрабандой поставляется во многие европейские страны.

В свою очередь, неназванный высокопоставленный французский военный, комментируя насыщение Украины западным оружием, констатировал: «Нам будет не до веселья, когда с Javelin будут грабить банки».

Безответственная позиция

О возможных неблагоприятных последствиях масштабной накачки Украины оружием неоднократно предупреждали и в России.

«Поставки оружия, вооружения, боеприпасов на территорию Украины, с нашей точки зрения... станут чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка», — заявил в конце февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе этот шаг может иметь «гораздо более опасные последствия».

Иностранное оружие на Украине

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Со схожим предупреждением в конце марта выступил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев», — подчёркивал глава оборонного ведомства.

В беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко называл оправданными и очевидными опасения генсека Интерпола по поводу увеличения потока контрабандного орудия, поступающего с территории Украины.

«Оценка Штока строится на опыте других конфликтов, в частности войн на Балканах в 1990-х годах. Ситуация на Украине при этом осложняется за счёт её значительной территории, размаха боевых действий и огромного количества различных пёстрых военных образований, которые де-юре входят в нацгвардию, а де-факто имеют свои командные структуры. У них есть собственные логистические линии и снабжение, то есть они могут получить и продать это оружие», — рассказал Хроленко.

Он допускает, что оружие, которое передаётся не до конца подконтрольным официальному Киеву вооружённым формированиям, может оказаться где угодно.

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«Война всё спишет: ведь непонятно, сколько оружия реально использовано, сколько продано. Так что ситуация малопредсказуемая. Эти вооружения могут попасть к преступникам, наркоторговцам, экстремистским организациям», — полагает Хроленко.

Аналитик также считает, что потоки оружия с территории Украины могут перераспределиться среди беженцев и нелегалов, постоянно прибывающих в Европу из стран Африки и Ближнего Востока.

«Это приведёт к совершенно новой ситуации. Начнётся передел сфер влияния, мафиозные войны. Возникнут новые объединения криминальных группировок и, соответственно, новые конфликты. В крайнем случае Европа может превратиться в зону перманентных боевых действий наподобие каморры. И всё это, естественно, благодаря ленд-лизу США», — рассуждает Хроленко.

Почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров также полагает, что значительное количество вооружений, поставляемых сейчас киевскому режиму, в конечном итоге окажется под контролем преступных группировок.

«На сегодняшний момент то оружие, которое находится на Украине, никто не контролирует. Если Зеленский дал приказ раздать вооружения уголовникам, о чём вообще можно говорить? Оружие, по сути, уже в руках преступников», — констатировал Гончаров.

Он уверен, что фактически бесконтрольная накачка Украины различными вооружениями неминуемо приведёт к серьёзным негативным последствиям.

«Незаконный оборот оружия идёт всё время на определённых уровнях, но из-за ситуации на Украине будет огромный рост. Террористическая и преступная деятельность приобретёт совершенно другие масштабы. Если в руки террористов уже попали Stinger и Javelin, то угроза возникает уже и для воздушного пространства, аэропортов. Европа пока не осознаёт, что она уже получила. Контрабанда оружия с Украины скоро станет для всех проблемой номер один — эти вооружения расползутся по всему миру», — резюмировал эксперт.