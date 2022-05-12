«Курс на эскалацию»: как США планируют нарастить поставки вооружений на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки приветствовала одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около $40 млрд. По словам Псаки, этот документ позволит Вашингтону направить Киеву больше вооружений, таких как артиллерия и бронемашины, и пополнить собственные запасы. Псаки также подчеркнула, что в Белом доме рассчитывают на продолжение работы с лидерами сената, чтобы помощь Украине «продолжала идти бесперебойно». По мнению экспертов, инициатива Джо Байдена и её продвижение в конгрессе говорят о том, что США намерены всё больше вовлекаться в конфликт на Украине.

В Белом доме приветствовали одобрение нижней палатой конгресса США законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около $40 млрд, предполагающей и поставки оружия.

«Сегодня палата представителей сделала чрезвычайно важный шаг, дав чёткий, поддерживаемый обеими партиями сигнал для Украины, России и всего мира о том, что Соединённые Штаты поддерживают украинцев, защищающих свою демократию перед лицом российской агрессии, — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. — Благодарим лидеров палаты представителей и членов комитета по ассигнованиям за организацию совместной работы (демократов и республиканцев. — RT) для выполнения этой задачи».

«Агрессией» в США и на Западе называют спецоперацию России на Украине, призванную защитить ДНР и ЛНР.

По словам Псаки, ресурсы, которые включены в этот документ, позволят США направить больше вооружений на Украину.

«Дополнительные ресурсы, предусмотренные этим законопроектом, позволят нам отправить на Украину больше оружия, в частности средств артиллерии, бронемашин и боеприпасов. Они также помогут нам пополнить собственные запасы и поддержать войска США на территории НАТО», — заявила она.

По словам Псаки, «в этом жизненно важном деле» нельзя допускать промедлений.

«С нетерпением ждём возможности продолжить работу с лидерами сената, чтобы этот законопроект скорее поступил на подпись президенту и помощь Украине продолжала идти бесперебойно», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Ранее в поддержку инициативы главы Белого дома проголосовали 368 конгрессменов, 57 выступили против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената.

Документ предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. В частности, $6 млрд должно пойти на реализацию инициативы по содействию Украине в сфере безопасности. Ранее в её рамках Вашингтон предоставлял Киеву вооружения, включая ракетные системы с лазерным наведением и тактические беспилотники Switchblade.

Дополнительный закон о вспомогательных ассигнованиях для Украины также предполагает, что $8,7 млрд могут быть использованы для замены оборонной продукции из запасов Министерства обороны США.

Президент США Джо Байден, 10 мая 2022 года

AP

© Manuel Balce Ceneta

Как заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, охотников поделить деньги, которые американские власти планируют выделить Украине, в американском ВПК будет немало, «не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана». По словам Медведева, совершенно очевидно, что «помощь» США «в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине».

«Её цель — продолжение proxy war против России, желание нанести тяжёлое поражение нашей стране, ограничить её экономическое развитие и политическое влияние в мире. Не выйдет», — написал Медведев в своём Telegram.

Военно-политический контекст

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул США и страны Запада в том, что они слишком долго колебались с поставками Киеву оружия, в первую очередь — современных западных образцов.

«Но если бы к нашим запросам по поводу всех необходимых нам вооружений прислушались в самом начале, если бы нам не приходилось часами и днями напролёт разъяснять нашим партнёрам в Европе и Соединённых Штатах, почему нам нужно именно это оружие, а не другое, то к данному моменту все эти вооружения были бы уже у нас, — заявил Кулеба в интервью изданию Politico. — Мы бы всех уже подготовили, и обстановка на месте событий была бы во многом другая, она была бы намного лучше».

По его словам, страны Запада в течение длительного времени делали ставку на поиск для Киева старых советских образцов вооружений вместо отправки современных западных. Это объяснялось, как он отметил, тем, что украинским военным пришлось бы проходить слишком длительное обучение по обращению с неизвестными им образцами техники. Переломный момент, по его словам, произошёл тогда, когда стало ясно, что советские запасы скоро истощатся.

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О том, что для применения ряда вооружений, которые доставляются на Украину, например гаубиц, ВСУ не хватает подготовки, рассказал и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга. По его словам, Минобороны США обучает украинских военных обращению с такими артиллерийскими орудиями.

Он также высказал уверенность, что запрос Джо Байдена к конгрессу о выделении Украине в том числе военной помощи будет одобрен, поскольку и в палате представителей, и в сенате есть двухпартийный консенсус относительно ситуации вокруг Украины. При этом Кирби отметил, что американская администрация продолжает настаивать, чтобы конгресс «как можно скорее одобрил запрос» главы Белого дома и США могли «бесперебойно предоставлять помощь Украине». Он напомнил, что оставшихся у Вашингтона $100 млн, предназначенных для военной поддержки Киева, хватит лишь до конца текущего месяца. Впрочем, представитель Пентагона сообщил, что ведомство не намерено снижать скорость поставок оружия на Украину.

Между тем в Минобороны России не раз сообщали о ликвидации крупного скопления вооружений, поступивших от США и других западных стран. На прошлой неделе такое оружие было уничтожено ВС РФ в районе железнодорожной станции в Харьковской области, а также в районе населённого пункта Соледар.

«Подливать масла в огонь»

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, инициатива Байдена и её продвижение в конгрессе — свидетельство того, что США намерены «всё больше вовлекаться в конфликт на Украине».

«Запрос Байдена, который уже одобрен палатой представителей, предусматривает выделение колоссальных средств, которые Вашингтон хочет использовать, чтобы подливать масла в огонь на Украине», — заявил Батюк в комментарии RT.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов констатировал, что такого рода поставки оружия «призваны затянуть конфликт», а также показать, что США готовы воевать руками ВСУ с Россией на территории Украины «до последнего украинца».

Пентагон

Legion-Media

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«Заявления американских властей о намерениях продолжать эти поставки говорит о курсе на гонку вооружений и эскалацию ситуации на Украине. То, что Россия выполнит все поставленные задачи спецоперации, у меня сомнений нет, но действия США не способствуют сохранению человеческих жизней», — заявил эксперт в беседе с RT.

Кроме того, за счёт поставок оружия на Украину Вашингтон решает и внутриполитические задачи, считает Кнутов.

«Одна из них — это обновление арсеналов Пентагона. Более старое оружие отправляется на Украину, а американцы будут закупать себе новейшие вооружения. Игроки ВПК в США сейчас получают колоссальные заказы и в благодарность за это, естественно, будут осуществлять крупные пожертвования в пользу демократов. Это даст им возможность победить на выборах в конгресс», — отметил аналитик.

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По словам Батюка, многие американские производители оружия рассматривают деньги, предусмотренные на военную помощь Украине, как «очень соблазнительную кормушку».

«Если говорить о тех вооружениях, которые США направляют на Украину, то далеко не всё там старьё. Есть и современные образцы, например те же самые противотанковые управляемые ракеты (ПТРК) Javelin, которых Пентагон направил Киеву так много, что они заканчиваются на складах в США. Так что может сложиться ситуация, когда ВС США будут испытывать нехватку некоторых видов вооружений и техники. И тут на помощь придут американские производители оружия», — сказал Батюк.

Однако, по его словам, никакие американские поставки оружия не могут изменить ход спецоперации на Украине, поскольку они регулярно уничтожаются ВС РФ, как и транспортные каналы, по которым они поступают. Батюк также напомнил, что Россия имеет «полное превосходство в воздухе, а также в артиллерии на поле боя». При этом ВСУ не могут эффективно пользоваться современным американскими вооружениями, отметил аналитик. К тому же их значительная часть перепродаётся на чёрных рынках, отметил Батюк.

«Украинских военных готовили к использованию советского вооружения, а применению американского оружия их ещё надо учить. Кроме того, военную технику нужно как-то чинить, иметь запасные части, нужны специалисты, которые умеют это делать. Тут у ВСУ могут возникнуть серьёзные проблемы. Так что если в Вашингтоне рассчитывают, что их оружие приведёт к ослаблению российских ВС, то их ждёт разочарование», — считает Батюк.

При этом он полагает, что утверждение запроса Байдена на помощь Украине, включая военную, в сенате может затянуться.

«Там у демократов нет полного превосходства по числу мест. Далеко не все представители республиканцев рады тому, что США помогают Украине, забывая о собственных вооружённых силах. За это Байдена и его администрацию резко критикуют. Это может стать препятствием для быстрого утверждения данного законопроекта в сенате», — заключил аналитик.