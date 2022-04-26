«Не получится поставить на колени»: Антонов заявил о целях США нанести ущерб России и «воевать до последнего украинца»

За действиями Белого дома, поставляющего оружие Киеву, скрывается стремление любыми способами затянуть российскую спецоперацию на Украине, нанести максимальный ущерб РФ и «воевать до последнего украинца». Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон рассчитывает сохранить очаг нестабильности в Европе и тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединённых Штатов на мировой арене. Тем не менее, по словам Антонова, «мир идёт к многополярности». Как отмечают эксперты, администрация Джо Байдена продолжает передавать Киеву вооружения, «несмотря на многочисленные издержки». По мнению аналитиков, Украина стала чёрной дырой для поставок американского оружия, которое может оказаться в руках мародёров, уголовников и террористов.

Поставляя оружие Киеву, Вашингтон стремится любыми способами затянуть российскую специальную военную операцию на Украине, нанести максимальный ущерб России «и воевать до последнего украинца», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Белый дом запрашивает у конгресса дополнительные ассигнования, чтобы обеспечить бесперебойный поток вооружений на Украину.

По словам Антонова, общая военная помощь Киеву с момента прихода администрации Джо Байдена к власти уже превысила $4 млрд.

«Может быть, лучше использовать эти средства для простых американцев, на которых обрушилась рекордная инфляция?» — говорится в комментарии Антонова, распространённом пресс-службой посольства РФ в США.

Как подчеркнул дипломат, Вашингтон хочет сохранить «очаг нестабильности в Европе» и тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы «удержать позиции Соединённых Штатов на мировой арене».

«Тем не менее мир идёт к многополярности. Этот факт игнорировать нельзя», — заметил Антонов.

Российский посол также сообщил, что конфликт на Украине и «образ России как внешней угрозы» активно эксплуатируют американские правящие круги, чтобы отвлечь внимание населения от «собственных провалов в госуправлении и нарастающего кома политических и социально-экономических проблем в США».

«Всё это наводит на мысль о том, что украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом. Соседнюю страну используют как военный таран против нас. Россию не получится поставить на колени. Иллюзорные западные проекты остались в прошлом. Пора бы понять это и уважать российские национальные интересы», — подчеркнул Антонов.

Американские поставки

Напомним, 21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на $800 млн.

«Сегодня я анонсирую выделение ещё $800 млн на дальнейшее укрепление способности Украины вести боевые действия на востоке (страны. — RT) — в Донбассе, — заявил глава Белого дома. — Пакет включает (предоставление. — RT) тяжёлого артиллерийского вооружения — десятков гаубиц и 144 тысяч единиц боеприпасов к ним, а также дополнительного количества тактических беспилотников».

Как отметил Байден, в последние два месяца США перебрасывают вооружения и оборудование на Украину «с рекордной скоростью».

«Мы отправили тысячи противотанковых и противовоздушных ракет, вертолёты, беспилотники, гранатомёты, пулемёты, винтовки и радиолокационные системы. Уже отправлено более 50 млн единиц боеприпасов», — сказал он.

Президент США Джо Байден

AP

© Patrick Semansky

Однако, по словам Байдена, он «почти исчерпал полномочия» по предоставлению помощи Украине, одобренной конгрессом в прошлом месяце «в рамках двухпартийной законодательной инициативы о расходах».

«Чтобы поддерживать Украину на протяжении всей этой борьбы, на следующей неделе мне придётся направить в конгресс запрос на выделение дополнительных ассигнований для дальнейшего бесперебойного снабжения храбрых украинских бойцов вооружениями и боеприпасами и оказания экономической помощи украинскому народу», — отметил американский лидер, выразив надежду, что конгресс «будет действовать быстро».

Кроме того, Байден напомнил, что ранее он уже одобрил аналогичный пакет помощи Украине в области безопасности на $800 млн, включающий, по его словам, артиллерийские системы и бронетранспортёры.

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Позже Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставки оружия Киеву. Как отметил тогда Анатолий Антонов, это не способствует «поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации».

Впрочем, как сообщили в Пентагоне, пилоты Воздушных сил США уже готовят груз с боеприпасами (в том числе зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin), который планируется отправить на Украину.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала, поставляемое Киеву западное оружие, включая комплексы Javelin, может попасть в руки террористов и, таким образом, вернуться обратно в государства Запада.

«Javelin — это тоже переносная штука, которая … для танков была придумана, но ею можно и совершать террористические атаки практически. Куда это всё попадёт?! — сказал Лавров. — Прежний опыт показывает, что из Украины, как и из любой другой слабо контролируемой страны, особенно Украина, где неонацистские батальоны «Азов» и прочие, «Айдар» и другие подразделения, которые не подчиняются верховному главнокомандующему и этим, в общем-то, бравируют, и занимают особое автономное неприкасаемое место в вооружённых силах Украины, ну, будет расползаться это вооружение, в том числе в страны, откуда оно сейчас поступает на Украину».

«Стала чёрной дырой»

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Соединённые Штаты продолжают накачивать Украину вооружениями, «несмотря на многочисленные издержки».

«Понятно, что сейчас Украина стала такой чёрной дырой для поставок американского оружия и западного в целом. Эти вооружения могут через некоторое время появиться в совершенно других районах мира, в том числе на Западе. Коррупцию на Украине никто не отменял, значительная часть оружия США уходит на чёрный рынок. У самих украинских военных есть возможность продавать вооружения и наживаться на этом, не говоря уже о мародёрах, уголовниках и террористических элементах», — заявил эксперт в разговоре с RT.

При этом Блохин считает, что, несмотря на всё это, конгресс США одобрит Белому дому дополнительные ассигнования для обеспечения бесперебойных поставок вооружений на Украину.

Украинский военный

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«В Соединённых Штатах Байдена критикуют за то, что он не так радикально помогает Украине, за то, что он якобы показывает свою слабость. Поэтому американский лидер постоянно делает заявления о том, как Вашингтон оказывает помощь Киеву и создаёт проблемы для Кремля. Думаю, что никаких сложностей с конгрессом у Байдена не будет», — уверен аналитик.

По словам Блохина, США действительно попытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы добиться дальнейших негативных последствий для России.

«Вашингтон долгие годы создавал из украинской территории форпост для борьбы с РФ. Соединённые Штаты не откажутся от этой идеи. Они и дальше будут нашпиговывать Украину оружием, причём в ещё большей степени. Украина рассматривается американской элитой как стратегический актив, который она хочет использовать против России», — сказал эксперт.

По мнению политолога Александра Асафова, справедливость слов российского посла о намерении США «вести боевые действия до последнего украинца» подтверждается продолжающимися поставками американских вооружений на Украину.

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«Главы Госдепа и Пентагона в ходе визита в Киев лишь подтвердили такие намерения. Ни о каком дипломатическом урегулировании конфликта не было и речи», — отметил эксперт.

Как заявил Асафов, несмотря на то, что американское оружие из Украины «часто мигрирует» в другие части мира, в том числе и на Запад, Вашингтон «идёт на этот риск сознательно».

«Продолжение конфликта на Украине для США значительно важнее такого рода издержек. Соединённые Штаты прямо говорят, что основная задача Вашингтона — это истощение российских ВС, противодействие России. И в этом контексте риски того, что оружие попадёт в руки мародёров, уголовников, боевиков и нацистов, их не беспокоят. Их даже не заботит тот факт, что эти вооружения могут применяться против американских солдат, когда будут проданы в другие страны», — констатировал аналитик.

По мнению Асафова, военная поддержка Вашингтоном Киева — это часть масштабной кампании США против России по недобросовестной конкуренции на рынке вооружений, углеводородов и в сфере политического влияния на другие страны.

«Соединённые Штаты тут идут на все возможные меры, чтобы ослабить позиции РФ по всем этим направлениям», — отметил эксперт.

Асафов также пояснил, что конфликт на Украине нужен США в том числе и для того, чтобы «замаскировать свои внутренние проблемы».

Пентагон

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«Ведь населению надо как-то объяснять колоссальную инфляцию. Если раньше на вопросы журналистов о падении американской экономики Байден посылал их к чёрту, то теперь он смело и отважно говорит, что в этих проблемах якобы виноваты Россия и её спецоперация на Украине», — заявил эксперт.

Впрочем, по словам Асафова, ход ведения боевых действий на украинской территории текущие и будущие поставки американского оружия изменить не в состоянии.