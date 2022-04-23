«Угроза стабильности в Европе»: к чему может привести дальнейшее наращивание американцами поставок оружия Украине

C начала российской спецоперации США предоставили Украине военную помощь на $3,4 млрд. Киеву отправлено множество снарядов, беспилотников и бронетранспортёров, гаубиц и противотанковых систем, а также вертолёты. Общий объём военной поддержки Киева с момента прихода к власти администрации Джо Байдена превысил $4 млрд. При этом в американском Минобороны признают, что судьба этих вооружений после того, как они пересекают границу Украины, весьма туманна. По мнению аналитиков, значительная часть поставляемых Киеву боеприпасов с большой долей вероятности не используется по назначению, а перепродаётся на чёрном рынке. Эксперты полагают, что это несёт угрозу стабильности в Европе.

По данным Пентагона, с начала российской специальной военной операции на Украине Соединённые Штаты предоставили Киеву помощь «в области безопасности» приблизительно на $3,4 млрд. Тогда как общий объём военной поддержки Украины со стороны американцев с момента прихода к власти администрации Джо Байдена превысил $4 млрд.

Вашингтон отправляет Киеву снаряды, боеприпасы, бронированную технику, беспилотники, амуницию, гаубицы, противотанковые системы и вертолёты. По оценке 46-го главы Белого дома, в «последние два месяца Соединённые Штаты поставляли Украине вооружения и оборудование в рекордно короткие сроки».

При этом американская сторона по большому счёту закрывает глаза на то, как украинские власти распоряжаются полученным вооружением, констатируют опрошенные RT аналитики, допуская, что оно попросту перепродаётся.

«Вероятнее всего, значительная часть этих вооружений и боеприпасов не доезжает до зоны боевых действий, а попадает на чёрные рынки. Есть риск, что стрелковое оружие и что-то типа лёгких ракетных вооружений впоследствии будут переправлены по серым каналам в Европу по балканскому примеру», — пояснил в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Аналогичной точки зрения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. В интервью RT он отметил, что реализация подобной схемы наносит репутационный удар как США, так и Украине, которой коллективный Запад создал имидж борца за евроатлантические свободы.

«И этот образ теперь рушится как карточный домик, потому что Киеву интереснее приторговывать дорогостоящими вооружениями, ставя это на поток, чем обрекать их на уничтожение российскими военными», — говорит аналитик.

В тумане конфликта

Справедливость предположений российских экспертов подтверждают как источники в Министерстве обороны США, так и американские военные аналитики.

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«У нас есть достоверная информация на короткое время, но когда оно (оружие. — RT) попадает в туман конфликта, у нас её практически нет. Оно падает в большую чёрную дыру, и через короткий промежуток времени вы не имеете почти никакого представления, где оно», — сказал один из собеседников CNN, знакомый с разведданными Соединённых Штатов.

Задачу не облегчает даже наличие серийного номера у таких вооружений, как противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin.

«Я не могу сказать вам, где они (вооружения. — RT) находятся на Украине и используют ли их украинцы в данный момент. Они не сообщают нам о каждом выпущенном снаряде и о том, кто и когда вёл стрельбу», — заявил журналистам на прошлой неделе высокопоставленный представитель Пентагона.

Поэтому относительно актуальности поставок какого-либо определённого вида вооружений Белый дом вынужден полагаться на информацию украинских властей.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: все наши поставки полностью согласовываются с украинцами, и они считают, что эти системы помогут им в боях в Донбассе. Где и когда их применять, а также каким образом — решать, конечно же, им», — заявил на брифинге 21 апреля официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.

Оружейная подпитка

Напомним, 21 апреля Джо Байден объявил об очередном транше военной помощи Украине на общую сумму $800 млн. В новый пакет вошли 72 гаубицы и столько же тактических машин для их буксировки, 144 тыс. артиллерийских снарядов и 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost.

При этом совсем недавно Белый дом санкционировал предоставление Украине дополнительного оружия и боеприпасов на такую же сумму. Киеву были обещаны 500 ПТРК Javelin, 300 барражирующих снарядов Switchblade, 200 бронетранспортёров, 18 155-мм гаубиц с боеприпасами, 11 вертолётов Ми-17, десять противоартиллерийских радаров и многое другое.

Примечательно, что ранее Вашингтон был менее щедр. Так, 6 апреля Джо Байден поручил выделить Украине на оборонные средства и обучение $100 млн, а 2 апреля — $300 млн.

Американские военные

© Charles Rosemond, Army/U.S. Department of Defense

В связи с наращиванием оружейных поставок Соединёнными Штатами и их союзниками в МИД России предупредили, что военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью.

«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооружённые силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», — заявил 21 апреля заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев в рамках организованного Дипломатической академией круглого стола.

При этом, как отметил президент России Владимир Путин 16 марта на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, поставками оружия Запад только стимулирует Киев продолжать противостояние.

«Для нас также очевидно, что западные покровители просто подталкивают киевские власти продолжать кровопролитие. Им поставляют всё новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наёмников», — заявил Путин.

«Отвечает интересам Вашингтона»

Эксперты со своей стороны полагают, что невозможность в текущих реалиях отследить, как украинцы распоряжаются поставляемым оружием, может привести к тому, что оно попадёт «не в те руки».

«Эти вооружения могут продаваться на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и оказаться у тех людей или группировок, которым США, скорее всего, совсем бы не хотели его давать», — отметил Данюк.

Американский военный проверяет оружие перед отправкой на Украину

© Air Force Staff Sgt. Marco A. Gomez/U.S. Department of Defense

В свою очередь, Александр Михайлов полагает, что массовая накачка Украины вооружениями «несёт угрозу стабильности в самой Европе».

«Значительная часть этого оружия грозит осесть где-нибудь в Восточной Европе — на Балканах, в Венгрии, Румынии, Польше. А в ЕС сейчас очень криминогенная обстановка из-за мигрантов и беженцев из Африки, с Ближнего Востока и с той же Украины. Подкинь туда несколько сотен тысяч стволов, и мы увидим бойню в Европе расового или религиозного толка», — пояснил Александр Михайлов.

Массовая поставка Украине боеприпасов создаёт проблему в долгосрочной перспективе, так как помимо перепродажи за границу, их до поры до времени ещё могут прятать во всевозможных схронах, считает эксперт. Однако он не исключил, что США могут быть в некоторой степени даже заинтересованы в таком развитии событий.

«Потому что ослабление европейского суверенитета и экономики отвечает интересам Вашингтона, который хочет полностью подчинить Европу», — резюмировал Михайлов.