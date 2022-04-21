Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $800 млн

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн.

«Сегодня я объявляю о выделении ещё $800 млн, чтобы ещё больше усилить возможности Украины вести боевые действия на востоке, в Донбассе», — сказал Байден, выступая в Белом доме.

По его словам, данный пакет помощи включает в себя тяжёлую артиллерию, гаубицы, боеприпасы, тактические БПЛА.

Ранее в российском МИД рассказали, что в течение восьми лет страны НАТО активно поставляли на Украину вооружение. А за последние полтора месяца только США передали Киеву оружие на сумму $1,65 млрд. Среди техники оказались ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, гранатомёты и другое.