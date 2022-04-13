МИД России: за полтора месяца США поставили Украине оружие на $1,65 млрд

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Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружие на $1,65 млрд.
МИД России: за полтора месяца США поставили Украине оружие на $1,65 млрд
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Все эти люди хорошо вооружены благодаря тому, что последние восемь лет государства — члены НАТО активно поставляли на Украину оружие, боеприпасы, военную технику. С начала специальной военной операции размеры западной военной помощи Украине увеличились. За последние полтора месяца только Вашингтон осуществил поставки вооружения в Киев на общую сумму $1,65 млрд, предоставив сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатомётов и других видов оружия», — заявил Сыромолотов.

По его словам, власти Украины не контролируют эти поставки, а также действия украинских боевиков, так что вскоре это оружие может оказаться на чёрном рынке других стран.

Ранее в Пентагоне заявили, что Запад поставляет оружие Украине восемью-десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

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