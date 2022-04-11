В Пентагоне заявили, что Запад поставляет оружие Украине восемью-десятью авиарейсами в день

Короткая ссылка
В Пентагоне заявили, что Запад поставляет оружие Украине восемью-десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».
В Пентагоне заявили, что Запад поставляет оружие Украине восемью-десятью авиарейсами в день
  • AP

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Он рассказал, что США и их союзники создали «сложный и эффективный» механизм поставок, который используется на протяжении «многих недель».

«Речь идёт о восьми-десяти авиарейсах в регион в день и почти постоянных наземных конвоях, которые движутся в страну. Мы хотели бы это сохранить», — заявили в Пентагоне.

При этом в министерстве не стали раскрывать подробности логистических механизмов.

Ранее в Пентагоне заявили, что группа военнослужащих Украины прошла в США подготовку по использованию барражирующих дронов-камикадзе Switchblade, которые Вашингтон поставляет Киеву. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить