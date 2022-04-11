В Пентагоне заявили, что Запад поставляет оружие Украине восемью-десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Он рассказал, что США и их союзники создали «сложный и эффективный» механизм поставок, который используется на протяжении «многих недель».

«Речь идёт о восьми-десяти авиарейсах в регион в день и почти постоянных наземных конвоях, которые движутся в страну. Мы хотели бы это сохранить», — заявили в Пентагоне.

При этом в министерстве не стали раскрывать подробности логистических механизмов.

Ранее в Пентагоне заявили, что группа военнослужащих Украины прошла в США подготовку по использованию барражирующих дронов-камикадзе Switchblade, которые Вашингтон поставляет Киеву.