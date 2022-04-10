Украинские военные прошли в США подготовку по применению дронов Switchblade

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Группа военнослужащих Украины прошла в США подготовку по использованию барражирующих дронов-камикадзе Switchblade, которые Вашингтон поставляет Киеву. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
Украинские военные прошли в США подготовку по применению дронов Switchblade
  • AP

«С тех пор как курс их подготовки завершился в начале марта, США провели для этой группы дополнительную передовую тактическую подготовку и обучение работе с системами вооружений, которые США предоставили Украине, в том числе беспилотные летательные аппараты Switchblade», — говорится в сообщении.

Как отмечается, США продолжат оказывать и координировать дополнительную помощь Украине в целях укрепления её обороноспособности.

Ранее официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби заявил, что Пентагон уже отгрузил первые 100 барражирующих снарядов Switchblade для Киева, они направлены Украине.

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе, который упрощает процесс поставок военной помощи на Украину.

Подробнее. — в материале RT.

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