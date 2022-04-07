Украинский ленд-лиз: как США планируют поставлять оружие Киеву

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе, который упрощает процесс поставок военной помощи на Украину. Этот документ отменяет определённые ограничения президентских полномочий по предоставлению военной помощи, если она предназначается для киевского режима. Практика ленд-лиза применялась в годы Второй мировой войны, когда США снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая СССР. Эксперты отмечают, что американские сенаторы не только намерены ещё больше накачать Украину вооружением, но и явно хотят провести ревизию итогов Второй мировой.

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины, который призван упростить и усилить оказание военной помощи Киеву.

«Данный законопроект временно отменяет определённые требования, связанные с президентскими полномочиями по предоставлению во временное пользование или сдачей внаём предметов оборонного назначения в случае, если такие предметы предназначены для правительства Украины и необходимы для защиты мирного населения на Украине от российского военного вторжения», — говорится в пояснительной записке к документу на сайте конгресса США.

Отмечается, что согласно данному законопроекту, поставляемая военная помощь освобождается от ряда условий, обычно применяемых к соглашениям о ленд-лизе.

Так, снимаются ограничения на превышение пятилетнего срока пользования, на возможность отозвать помощь в любой момент, на обязательства принимающей стороны оплатить все затраты США на передачу предметов оборонного значения. Кроме того, конгресс США не сможет запретить передачу отдельных оборонных материалов даже посредством принятия совместной резолюции обеих палат.

В документе отмечается, что исключения, предусмотренные данным законопроектом, будут действовать до тех пор, пока «не прекратится конфликт, начало которому положила аннексия украинского региона Крым, совершённая Россией в 2014 году», и пока «Россия не сократит численность своих вооружённых сил на восточной границе Украины до уровня, который сохранялся до 1 марта 2021 года».

Данный законопроект был внесён в сенат в январе 2022 года. После одобрения верхней палатой конгресса он будет отправлен на рассмотрение палаты представителей конгресса США, а затем — на подпись президенту США Джо Байдену.

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Напомним, практика ленд-лиза применялась США в годы Второй мировой войны, когда Америка снабжала оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая СССР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя действия американского сената, отметила, что данный шаг говорит о том, что США и страны НАТО давно готовились накачать Украину оружием.

«Здесь нет никаких сомнений, что всё это готовилось политически и информационно, что всё это происходило при соучастии и непосредственном контроле натовских структур», — подчеркнула дипломат в эфире программы «Соловьёв Live».

Вместо того чтобы содействовать нормализации ситуации, западные страны продолжают насыщать Украину оружием, добавила Мария Захарова.

«До такой степени доподбрасывались, что Берлин заявил, что у них склады уже, с которых можно было бы брать оружие для Украины, иссякли», — добавила Захарова.

Насыщение оружием

Соединённые Штаты продолжают последовательно насыщать Украину и киевский режим оружием и военными материалами. В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что одобрил отправку киевскому режиму дополнительных противотанковых систем на сумму до $100 млн.

«Я распорядился, в соответствии с поручением, полученным ранее сегодня от президента, незамедлительно выделить средства для оказания помощи в обеспечении безопасности на сумму до $100 млн, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых комплексах. Это распоряжение представляет собой шестое по счёту выделение Украине оружия, техники и припасов из запасов Министерства обороны США за период с августа 2021 года», — говорится в его заявлении, опубликованном Госдепом 5 апреля.

Блинкен подчеркнул, что вместе с $300 млн помощи для Украины, о которых сообщил Пентагон 1 апреля, Вашингтон отправил киевскому режиму более $1,7 млрд военной помощи с начала спецоперации Вооружённых сил России 24 февраля.

Госсекретарь США также отметил, что при администрации Байдена украинская сторона получила от Вашингтона военной помощи более чем на $2,4 млрд. По словам Блинкена, вместе с США военную помощь Киеву оказывают ещё более 30 стран.

Ранее группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий направила администрации Байдена письмо, в котором требовала значительно нарастить поставки вооружения на Украину и расширить номенклатуру передаваемого Киеву вооружения.

Российские десантники демонстрируют противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin, захваченные в бою против украинских военнослужащих на Украине. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны РФ. Дата события:15.03.2022

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Так, американские законодатели призывали отправить на Украину ещё больше комплексов Javelin и Stinger, ПВО дальнего действия, противокорабельные ракеты и другое вооружение. Американские СМИ сообщали, что это обращение к Белому дому было подготовлено на основе запроса от Украины, направленного в конгресс США в конце марта. В списке из 17 пунктов, переданном киевской делегацией, кроме БПЛА и противотанковых комплексов также содержался запрос на штурмовики Су-25.

Президент США Джо Байден 16 марта сообщил о выделении дополнительных $800 млн на оказание помощи Украине в сфере безопасности. В этот пакет вошли 800 комплексов Stinger, 2 тыс. ПТРК Javelin, 1 тыс. лёгких противотанковых орудий, 6 тыс. противотанковых систем AT-4, 100 тактических беспилотных летательных аппаратов, стрелковое оружие, боеприпасы, шлемы и бронежилеты.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, сообщил, что американское оборонное ведомство направило Киеву партию из 100 барражирующих снарядов Switchblade.

Пересмотр итогов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжающееся насыщение Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», — сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как решение сената США оценивается в Кремле.

Комментируя новый законопроект о ленд-лизе, принятый сенатом, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT отметил, что очевидные параллели со Второй мировой войной проводятся американской стороной намеренно, чтобы через исторический ревизионизм приравнять Россию к странам оси (гитлеровской Германии, Италии и Японии).

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«Это целенаправленная политика США по пересмотру итогов Второй мировой войны и ослаблению роли ООН. В сознании простых американцев, которые особо политикой не интересуется, не разбираются во всех существующих противоречиях, конечно же, нужно провести параллель между Россией и фашистской Германией. Из РФ открыто лепят «империю зла», — пояснил политолог.

Продолжающиеся поставки оружия киевскому режиму говорят о том, что вашингтонский политический истеблишмент последовательно пытается «сделать из Украины второй Афганистан», добавил собеседник RT.

«Поддержка Украины стала принципиальной для американских законодателей. В элитах США сложился консенсус по поводу того, что Украину надо накачивать оружием. Зачастую Байдена даже критикуют за мягкотелость, слабость в отношении России. Поэтому Украину будут поддерживать материально, но так, чтобы это всё не привело к третьей мировой войне с Россией. Они понимают, что за Украину воевать никто не будет, а вот воевать с Россией до последнего украинца киевский режим будет», — подчеркнул эксперт.

Попытку сената США возродить ленд-лиз в очевидно ревизионистском контексте в беседе с RT прокомментировал и профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

«До сих пор ведутся споры, насколько эти поставки помогли СССР в достижении окончательной победы над коричневой чумой XX века. Но суть заключается в том, что вся эта помощь, так же как и послевоенный план Маршалла, превращается в обязательства по отношению к Вашингтону», — подчеркнул эксперт.

Профессор Винокуров напомнил, что практически все страны, получавшие помощь от США по плану Маршалла после Второй мировой войны, впоследствии стали членами НАТО. Если во время войны с гитлеровской Германией и её союзниками ленд-лиз использовался, чтобы скорее её закончить, то сейчас он будет использоваться для того, чтобы максимально затянуть спецоперацию на Украине, считает политолог.

«Противоречия налицо. Цель — затянуть конфликт как можно дольше, чтобы ослабить Россию. Как всегда, американцы делают это чужими руками и будут это делать до последнего украинца», — заключил Владимир Винокуров.