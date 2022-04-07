Сенат США одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины

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Сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который направлен на упрощение процедуры оказания военной помощи стране.
Сенат США одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины
  • © AP Photo / Andrew Marienko

Соответствующая информация приводится на сайте сената.

«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине…» — говорится в описании законопроекта.

Как уточняется, документ позволит ускорить доставку оружия на Украину.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь для Украины на сумму $100 млн.

В свою очередь, американский госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что дополнительная военная помощь США Украине на $100 млн включает в себя противотанковые системы.

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