Заинтересованная сторона: почему в конгрессе США призвали расширить поставки оружия на Украину

Американские конгрессмены требуют от Джо Байдена нарастить поставки военной помощи Украине. В письменном обращении к президенту США группа политиков от Демократической и Республиканской партий призвала расширить номенклатуру и увеличить количество вооружений, поставляемых Киеву. В частности, они просят, чтобы США предоставили Украине самолёты, зенитные комплексы дальнего радиуса действия, а также противокорабельные ракеты. Эксперты отмечают, что подобные предложения говорят о том, что американский истеблишмент заинтересован только в эскалации конфликта.

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий призвала президента США Джо Байдена расширить поставки вооружений на Украину. Об этом говорится в письме, которое парламентарии направили в Белый дом.

В частности, они предлагают нарастить поставки ПЗРК Stinger и других противовоздушных средств, так как ВСУ «вынуждены действовать с оглядкой на низкий уровень запасов и не могут оказать полноценного сопротивления». Также в письме указывается, что Киеву требуются системы ПВО дальнего действия, поскольку украинская сторона утратила возможность перехвата высоколетящих целей.

«Существует острая необходимость в зенитных ракетных комплексах дальнего радиуса действия для защиты от ракет, летящих со стороны российских военных частей и кораблей», — пишут конгрессмены, добавляя, что Вашингтон должен поставить украинской стороне и противокорабельные ракеты для ударов по российскому флоту.

Политики также напомнили, что Украина запросила у США поставки ПТРК Javelin. «Мы должны выполнить данный запрос и обеспечить достаточный уровень производства Javelin и Stinger для поставок на Украину и пополнения запасов наших союзников», — отмечают конгрессмены.

Также по теме Второй Афганистан: зачем США продолжают накачивать Украину оружием США по просьбе украинской стороны передадут Киеву сто барражирующих снарядов Switchblade, заявила помощник главы Пентагона по делам...

В конце своего обращения политики заявили, что надеются на сотрудничество с администрацией Байдена, чтобы «своевременно предоставить Украине как можно больше оборудования из этого списка».

«Если вы не можете выполнить какие-либо из запросов, просим обосновать невозможность предоставления конкретных наименований. Настало время подтвердить нашу приверженность делу защиты демократии за рубежом, и мы предлагаем вам наше содействие в защите Украины совместно с нашими союзниками», — добавили парламентарии.

Телеканал CNN, комментируя письмо конгрессменов, сообщил, что требования законодателей основаны на запросе от Украины, который был направлен в конце марта. Украинская делегация передала в конгресс перечень из 17 пунктов по вооружению и военной технике, которые Киев желает получить от США. В нём среди прочего числились беспилотники, артиллерийские, зенитные и противотанковые комплексы, противокорабельное оружие, системы наблюдения, а также штурмовики Су-25.

Оружейный поток

Несмотря на призывы Москвы не способствовать эскалации конфликта, США продолжают передавать киевскому режиму вооружения и военно-материальную помощь. Так, Джо Байден 16 марта сообщил о выделении дополнительных $800 млн на оказание помощи Украине в сфере безопасности. В этот пакет входят 800 комплексов Stinger, 2 тыс. ПТРК Javelin, 1 тыс. лёгких противотанковых орудий, 6 тыс. противотанковых систем AT-4, 100 тактических беспилотных летательных аппаратов, стрелковое оружие, боеприпасы, шлемы и бронежилеты.

При этом в Белом доме подчеркнули, что администрация Байдена не изменила своего решения не передавать по каким-либо каналам Киеву истребители МиГ-29, так как это может быть воспринято как шаг к эскалации.

В свою очередь, помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селеста Уолландер 30 марта заявила, что Вашингтон направит украинской стороне 100 барражирующих снарядов Switchblade.

Заседание конгресса США

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В то же время газета The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что Вашингтон якобы намерен выступить посредником в работе с союзниками по вопросу передачи Украине танков советского производства. Собеседник издания подчёркивал, что поставки техники начнутся в ближайшее время, но не называл количество танков и страны отправления. Пентагон и Белый дом не делали каких-либо официальных заявлений по этому вопросу.

Также в начале апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине в размере $300 млн.

Дальнейшая эскалация



Россия неоднократно призывала страны Запада прекратить накачивать Украину оружием. Так, 29 марта глава Минобороны Сергей Шойгу раскритиковал действия по поставкам оружия киевскому режиму.

«Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев», — отметил глава оборонного ведомства.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии китайскому агентству «Синьхуа» 31 марта отметил, что поставки вооружений и создание на территории Украины военной инфраструктуры во многом стали предпосылками нынешнего кризиса.

«Основной причиной кризиса на Украине является политика, проводимая в течение нескольких десятилетий НАТО под руководством США. После исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием, создавали там военную инфраструктуру. Это угрожало безопасности России и являлось серьёзным нарушением принятых в ОБСЕ и в рамках отношений Россия — НАТО решений не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других», — сказал Лавров.

Капитолий

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Проблема логистики

Требование группы конгрессменов об активизации поставок вооружений Киеву является скорее политическим, чем практическим, так как США уже бесперебойно предоставляют Украине военную помощь, отметил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

При этом он обратил внимание на то, что политики не принимают во внимание логистическую сторону вопроса, а также время, которое могут занять подобные поставки.

«Если говорить о поставках тяжёлых вооружений, включая истребители и бронетехнику, то это гораздо более дорогостоящая помощь, она может достичь миллиардов долларов. Кроме того, необходимо поставить инструкторов для освоения этой техники украинскими силами. Необходимо обеспечивать снабжение запчастями, боеприпасами, при этом боеприпасы для американской техники могут не совпадать по калибру с той старой советской техникой, которая есть на вооружении украинской стороны. Так что здесь существует масса проблем, которые не решаются по щелчку», — подчеркнул Батюк.

Тяжёлая и сложная техника вроде систем ПВО поставляется в рамках программ, в которые входят обучение специалистов и материально-техническое обеспечение, добавил политолог.

«Это не вопрос одного дня. Совершенно не случайно с 2014 года западные партнёры не поставили Украине ничего более сложного, чем комплексы Stinger и Javelin. Плюс ещё лёгкое стрелковое оружие и патрульные катера. Никакой сложной техники Запад Украине так и не поставлял», — пояснил собеседник RT.

Он также выразил мнение, что даже если США удастся закупить у третьих стран образцы советского вооружения, которое не требует переподготовки ВСУ или специальных боеприпасов и запчастей, его будет сложно интегрировать в боевые подразделения украинских сил во время боевых действий.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк отметил, что письмо конгрессменов говорит о том, что американский истеблишмент заинтересован только в эскалации ситуации.

«Американцы крайне заинтересованы, чтобы конфликт на Украине продолжался, чтобы боевые действия продолжались, чтобы как можно больше погибло, в том числе российских солдат и офицеров. Понятно, что украинцев в данном случае никто не жалеет. Это попытка подложить дрова в огонь, чтобы он не затухал. В этом смысле конгрессмены достаточно последовательны, потому что прекрасно понимают, что поставка тяжёлых вооружений и противокорабельных ракет затянет и усугубит конфликт», — подчеркнул политолог.