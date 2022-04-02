NYT: США и союзники поспособствуют передаче советских танков на Украину

Вашингтон намерен выступить посредником в работе с союзниками по вопросу передачи танков советского производства на Украине, заявил официальный представитель США.

Как сообщает The New York Times со ссылкой неназванного чиновника, соответствующее решение в Вашингтоне приняли в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского.

Собеседник издания подчеркнул, что это первый случай, когда США помогут перебросить танки.

По его словам, поставки военной техники начнутся в ближайшее время. Количество танков и страны отправления чиновник не назвал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита НАТО с просьбой предоставить стране военную помощь без каких-либо ограничений.

По его словам, стране необходим хотя бы 1% самолётов и танков, которые «пылятся» в странах НАТО.