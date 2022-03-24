Зеленский попросил участников саммита НАТО о военной помощи «без ограничений»

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита НАТО с просьбой предоставить стране военную помощь без каких-либо ограничений.
Зеленский попросил участников саммита НАТО о военной помощи «без ограничений»
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Украине нужна военная помощь без ограничений... Вы можете дать нам 1% от всех ваших самолётов, от всех ваших танков 1%. Мы не можем это просто купить, такие поставки зависят только от решения НАТО», — сказал он в ходе видеообращения.

Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас находится «в серой зоне между Западом и Россией». 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее напомнил, что альянс не считает себя частью боевых действий на Украине и не собирается направлять туда силы.

1 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не видят угрозы от России в отношении их партнёров по НАТО.

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