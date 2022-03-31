«Российская армия утилизирует бесплатно»: зачем в Британии сообщают о планах по поставке Киеву «более летального» оружия

Великобритания рассматривает возможность отправки на Украину «более летальных» вооружений, в частности самоходных артиллерийских установок AS-90. Об этом сообщила газета The Times. По сведениям издания, несмотря на значительный возраст гаубиц AS-90, их потенциальная передача киевскому режиму способна обозначить переход к «новой фазе» поддержки Украины со стороны Великобритании. Эксперты и военные политологи замечают, что, если поставка осуществится, Лондон таким образом избавится от устаревшего оружия. Также аналитики подчёркивают, что обретение Киевом САУ AS-90 не окажет значимого эффекта на боеспособность ВСУ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил членам правительства, что намеревается передать Украине «более летальные» вооружения для использования против российских войск, участвующих в специальной военной операции. Об этом проинформировала газета The Times со ссылкой на правительственные источники, знакомые с содержанием заседания британского кабмина, которое состоялось 29 марта.

В ходе заседания начальник штаба обороны Соединённого Королевства адмирал Тони Радакин сообщил, что характер поддержки украинской стороны должен измениться, так как конфликт якобы перешёл в русло «более традиционных военных действий».

«Он заявил, что Великобритания движется к «новой фазе» в том, что касается поддержки, оказываемой Украине, и правительство рассматривает вопрос о том, какие военные средства оно могло бы здесь предоставить», — пишет газета.

Борис Джонсон не уточнил, какие именно вооружения Лондон может передать Киеву. Однако источник в британском оборонном ведомстве сообщил The Times, что украинские войска нуждаются в дальнобойных батареях и тяжёлой артиллерии для нанесения ударов по российским войскам на востоке страны.

По данным издания, на Украину в качестве тяжёлой артиллерии дальнего действия могут быть поставлены самоходные гаубицы AS-90. При этом источник издания в оборонном ведомстве отметил, что эти системы достаточно старые и армия Великобритании собиралась заменить их на новые. Также, отмечает The Times, данная техника сложна в освоении и потребует отзыва с фронта украинских военных, чтобы они могли пройти необходимую подготовку. При этом британское правительство обеспокоено тем, что поставка военной техники может привести к эскалации конфликта, пишет газета.

Напомним, Лондон ранее уже поставлял оружие киевскому режиму. Так, в начале 2022 года украинские СМИ со ссылками на свои источники рассказывали о том, что Великобритания объявила о поставках Украине противотанковых гранатомётов NLAW. Кроме того, 24 марта в канцелярии Джонсона сообщили о решении выделить Киеву £25 млн на военные нужды, а также передать шесть тыс. ракет для противотанковых и осколочно-фугасных систем.

«Поставить незаметно невозможно»

AS-90 — это британская самоходная артиллерийская установка (САУ) калибра 155 мм. Она выпускалась оборонным концерном BAE Systems с 1992 по 1995 год. Всего было выпущено 179 машин, не считая прототипов.

В боевых условиях AS-90 широко применялись в 2003 году во время вторжения США и их союзников в Ирак. С 2008 по 2009 год самоходки прошли модернизацию.

Американское оборонное издание Defense News сообщало, что гаубицы AS-90 должны были заменить новыми образцами к 2026 году, однако затем срок был перенесён на 2029 год. Кроме того, согласно данным издания, некоторое количество AS-90 останется в строю до 2032 года.

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В 2019 году Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) выпустил доклад, в котором отмечал неудовлетворительное состояние артиллерии ВС Великобритании.

«Сухопутные силы Великобритании полностью отстают в том, что касается оснащённости оружием и дальности его действия, из-за чего артиллерия противника может безнаказанно выполнять огневые задачи. Если сдерживание обычными средствами остаётся среди ключевых компонентов стратегии национальной безопасности Великобритании, то модернизация огневых возможностей должна стать первоочередным приоритетом», — отметил в докладе аналитик RUSI Джек Уотлинг.

В беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что потенциальная передача самоходных артиллерийских установок AS-90 Украине не окажет значимого влияния на боеспособность ВСУ.

«Английские САУ в соответствии со стандартами НАТО используют снаряды калибра 155 мм, тогда как ВСУ используют советскую артиллерию калибра 152 мм. Значит, Великобритания вместе с этими самоходками должна будет каким-то образом отправить на Украину большое количество снарядов, потому что заводов по производству таких боеприпасов там нет. Осуществить такие поставки незаметно просто невозможно. Слишком большие объёмы грузов нужно отправить, чтобы этот план имел хоть какую-то эффективность», — отметил эксперт.

Самоходная артиллерийская установка AS-90

© AP Photo/Joerg Sarbach

Очевидно, что британские власти хотят сбыть Украине своё старое оружие, подлежащее списанию, добавил Виктор Литовкин.

«Старое оружие надо утилизировать, потому что склады не бесконечные и нужно освобождать место и инфраструктуру для нового оружия. Военно-промышленный комплекс работает постоянно. Для утилизации старого оружия нужно создавать специальные предприятия, платить людям деньги и так далее. Тут же можно всё отправить на Украину, и российская армия всё утилизирует бесплатно. Склады пустые, и теперь их можно заполнить новым оружием», — пояснил собеседник RT.

Оружейный вопрос

Напомним, Россия неоднократно призывала страны Запада прекратить накачивать Украину оружием. В Москве отмечали, что это не укрепит положение киевского режима и его вооружённых сил, а лишь приведёт к новым жертвам. Так, об этом в начале марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это приведёт к ещё большим потерям Украины. Это приведёт к распространению этого же оружия в странах Европы, в том числе тех, которые его сейчас поставляют», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков 12 марта заявил, что конвои с западным оружием на Украине могут стать целями для Вооружённых сил РФ.

Борис Джонсон

Gettyimages.ru

«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран — не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели», — подчеркнул дипломат.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также назвал безответственными действия Запада по поставкам летального вооружения киевскому режиму.

«Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев», — отметил глава российского оборонного ведомства.

Россия очертила довольно ясные красные линии для Запада в вопросе поставок оружия на Украину, отметил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

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«Россия составляет свой список недружественных государств, в перспективе эти государства будут подвергаться и санкциям со стороны России, и они не должны надеяться на дальнейший позитивный диалог», — подчеркнул политолог.

Великобритания обладает достаточно развитым ВПК, который производит хорошую технику, так что, несмотря на свой возраст, она может нанести значимый урон на поле боя, рассказал Александр Михайлов. Однако Вооружённые силы России нанесли огромный урон инфраструктуре ВСУ, поэтому неясно, как им будет передаваться эта техника, добавил эксперт.

«Не совсем понятно, как это будет выглядеть на практике. Группировки войск, которые находятся в «котлах» на востоке страны, эту технику не получат. В свою очередь, её поставка на западную Украину не решит никаких военно-оперативных задач. Так что в большей степени это политический пиар-ход. Но если эта техника всё же каким-то образом попадёт в зону боевых действий, то нам придётся принимать серьёзные решения, чтобы эту угрозу нивелировать с помощью ракетных вооружений и авиации», — пояснил Александр Михайлов в разговоре с RT.

Подобный шаг со стороны кабинета Джонсона усугубит и без того сложные российско-британские отношения, добавил эксперт.