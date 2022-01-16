Боевая неготовность: почему на Украине сочли недостаточно эффективной военную помощь США

Дополнительная военная помощь со стороны США не решит основных проблем Украины в сфере обороны. Об этом заявил экс-глава МИД республики Константин Грищенко. По его словам, военно-материальная поддержка Соединённых Штатов не способствует решению таких важных вопросов, как пробелы в ПВО страны. Ранее американские СМИ сообщили, что администрация Байдена выделила Киеву дополнительный пакет помощи в размере $200 млн. По мнению экспертов, Вашингтон оказывает помощь Киеву по остаточному принципу. Кроме того, аналитики считают, что предоставляемых средств недостаточно для серьёзного укрепления боеготовности Украины.

Новый пакет военной помощи США не решит основных проблем Украины в сфере обороны. Об этом заявил экс-глава МИД страны Константин Грищенко.

«Многие специалисты в сфере безопасности обращают внимание на то, что эта помощь хотя и значима, но она предоставляется в сферы, не решающие сугубо военную проблему», — приводит слова экс-министра сайт телеканала «112 Украина».

В качестве примера он привёл ограниченные возможности Украины в области противовоздушной обороны.

«На наступление авиации нечем отвечать, а на оказание помощи именно в этой сфере пока политического решения нет. Поэтому эта помощь важна, она позволяет высвободить ресурсы для того, чтобы больше закупать свою технику, но она ограничена по направлениям и принципиального изменения в парадигме не создаёт», — подчеркнул бывший глава МИД.

Источник в Минобороны Украины в беседе с RT, в свою очередь, подтвердил планы американской стороны передать Киеву боеприпасы, медицинское оборудование и стрелковое оружие, при этом отметив, что такая помощь не соответствует актуальным потребностям ВСУ.

«На Украине проблемы не только с противовоздушной обороной, но и с другими современными видами вооружения. Аптечкой тут не поможешь. Нам нужно современное оборудование, но американцы не спешат его поставлять», — отметил собеседник RT.

В то же время источник в ВСУ рассказал RT, что ограниченный характер военной помощи США также обусловлен низким уровнем подготовки украинской армии.

«Одно дело — управлять советскими танками. А другое — передовым американским оружием, для работы с которым нужна хорошая подготовка. Американцы фактически в лицо говорят, что украинцам ничего нельзя доверить», — говорит собеседник RT.

Административный ресурс

О том, что Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи на сумму $200 млн, ранее со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN. В материале от 11 января говорилось, что администрация Байдена «без лишней огласки» приняла такое решение в конце декабря 2021 года.

«В пакете мер по обеспечению безопасности предусмотрены поставки практически тех же оборонительных вооружений, которые США предоставляли раньше, включая стрелковое оружие и боеприпасы, средства защищённой радиосвязи, запчасти, медицинское и прочее оборудование», — отмечает CNN.

Белый дом

Legion-Media

© Graeme Sloan/Sipa USA

Позднее газета Politico сообщила, что эта помощь была выделена через механизм, который позволяет направить другому государству неотложную военную помощь.

Politico пишет, что сами военные материалы не доставили на Украину.

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Информация о новой порции военной помощи Украине появилась в американских СМИ на фоне переговоров США и России по гарантиям безопасности в Европе. О необходимости получения таких гарантий в начале декабря заявил президент РФ Владимир Путин во время виртуальной встречи с американским лидером Джо Байденом.

Этот саммит на высшем уровне прошёл в формате видеоконференции на фоне информационной кампании западных СМИ о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение» на Украину, для чего стягивает к её границе войска. Москва при этом неоднократно заявляла, что не имеет подобных планов.

Перед переговорами в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен также подтвердил, что Вашингтон недавно передал Украине новую военную помощь.

«Мы предоставляли Украине значительную оборонительную поддержку, в том числе и в последние пару недель. Только в этом году объём помощи составил почти $0,5 млрд. Такая поддержка оказывалась, будет оказываться впредь, и если Россия продолжит агрессивные действия в отношении Украины, то мы нарастим объёмы помощи. По мере наших возможностей мы следим за тем — вместе с нашими союзниками и партнёрами, — чтобы у Украины были средства для собственной защиты», — заявил Блинкен в интервью телеканалу ABC.

При этом, как отмечает источник RT в партии «Батькивщина», власти Украины пользуются темой якобы готовящегося «военного вторжения», чтобы получать разнообразные дотации от США и ЕС.

«Каждый день украинцам и европейцам рассказывают, что завтра-послезавтра ожидается нападение России. Истерия уже достигла пика, и Вашингтон готов платить сотни миллионов долларов. Неважно чем — аптечками, оружием или просто деньгами. Думаю, окружение Зеленского на самом деле не верит в возможность вторжения и просто пытается получить очередную порцию финансов», — предположил депутат.

«Жалкие подачки»

Информацию американских СМИ о новой американской военной помощи Украине прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга для прессы 13 января она отметила, что наращивание поставок вооружений на Украину повышает напряжённость в зоне конфликта на юго-востоке страны.

Захарова напомнила, что группа конгрессменов-республиканцев внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий выделение Киеву ещё порядка $0,5 млрд, из которых $100 млн должны пойти на закупку средств ПВО и ПРО и боевых кораблей.

Украинские военные в Донбассе

AP

© Petro Zadorozhnyy

Кроме того, этот законопроект предполагает расширение номенклатуры поставляемых вооружений, наращивание усилий по подготовке военнослужащих и реформированию Вооружённых сил Украины, добавила официальный представитель МИД РФ.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT отметил, что указанная сумма в $200 млн не отражает качество или количество направляемой Украине военной помощи.

«Как правило, вооружение на эти цели выделяют достаточно устаревшее, которое не сыграет решающей роли в укреплении безопасности Украины и боеготовности её вооружённых сил. Украина — страна, которая практически не имеет собственного морского флота, военно-воздушных сил, оперативно-стратегических ракетных войск и не обладает мощной системой противовоздушной обороны. И конечно, эти $200 млн никак не повлияют на повышение её военного потенциала», — уверен Литовкин.

Сейчас Украина вынуждена опираться на помощь США, потому что за 30 лет собственной государственности она в итоге распродала и растратила своё вооружение и разрушила оборонную промышленность, добавил Виктор Литовкин.

В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в интервью RT также отметил, что направляемых США пакетов военно-материальной помощи Киеву недостаточно для того, чтобы серьёзно повысить боеготовность украинских сил.

«Эту помощь направляют, потому что американцам, по сути, нужно демонстрировать хоть какую-то лояльность Украине. Понятно, что для США суммы в $100 млн или $200 млн — это просто жалкие подачки. Какие-то лоббисты сбывают своё залежавшееся на складах списанное оборудование», — подчеркнул Михайлов.

С его точки зрения, стоит ожидать, что Вашингтон продолжит направлять Украине некие военные материалы, используя это как рычаг давления на Россию в контексте переговоров по гарантиям безопасности в Европе.

«Они продолжат оказывать военную поддержку, но, как я уже сказал, это просто подачки. Чтобы сейчас поднять Минобороны Украины на уровень, хотя бы достигающий, условно говоря, позднего СССР по боеготовности, по технике, по ГСМ — для этого нужно выделять десятки миллиардов долларов. Но такие деньги никто украинцам, естественно, не даст», — заключил политолог.