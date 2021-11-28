«Ещё один раунд идеологической борьбы»: как в России реагируют на заявления о «вторжении» РФ на Украину

Своей информационной кампанией о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину американская сторона хочет подтолкнуть Киев к разжиганию конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин. Он назвал сообщения об интервенции «ерундой» и отметил, что Госдеп США активно поставляет подобного рода информацию своим союзникам, а также американским СМИ, которые раздувают эту повестку. Эксперты, в свою очередь, напоминают, что в последнее время такие кампании, призванные дестабилизировать обстановку на границах России, проходят каждые несколько месяцев.

Цель информационной кампании США по якобы готовящемуся «вторжению» России на Украину — провокация Киева к разжиганию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Цель — попытаться толкнуть малоконтролируемую киевскую власть с новой силой разжечь тот конфликт, который происходит на востоке Украины. Причём для США Украина во всей этой истории — расходный материал, но желание конфликт разжечь с новой силой. Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны», — сообщил Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1».

Глава СВР подчеркнул, что главным бенефициаром этой информационной кампании является Государственный департамент США.

«Всё это вокруг этой темы — злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США. Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей СМИ и политологические центры США с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», — пояснил Нарышкин.

При этом публикации американских СМИ о скором вторжении РФ на Украину являются, по словам главы СВР, «ерундой».

«Должен всех успокоить, ничего такого не будет», — сказал Сергей Нарышкин.

Глава СВР Сергей Нарышкин

globallookpress.com

© Kremlin Pool

Ранее СВР распространила заявление, в котором отмечалось, что Госдеп США «по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнёров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину».

«Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды», — отметили в пресс-службе СВР.

Альтернативная картина

Напомним, 1 ноября американское издание Politico сообщило, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе.

В качестве доказательств в статье были продемонстрированы спутниковые снимки, сделанные американской компанией Maxar Technologies.

В материале утверждалось, что на них зафиксировано наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии, а также наземных войск, сосредоточенных вблизи города Ельня.

Также по теме В МИД России назвали мифологемой сообщения СМИ о подготовке «вторжения» на Украину Сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину...

Также авторы Politico заявляли, что подразделения 4-й танковой дивизии ВС РФ якобы были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины.

Вслед за Politico аналогичные статьи выпустили газета The Washington Post и журнал Foreign Policy.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 ноября прокомментировала сообщения американских СМИ, назвав их «фейк-кампанией». Дипломат обратила внимание на то, что Politico, The Washington Post и Foreign Policy опубликовали свои статьи «как по команде».

«Это был не один фейк, это целая, свежая фейк-кампания в американских СМИ», — подчеркнула Захарова на своём еженедельном брифинге.

Она напомнила, что Ельня находится за сотни километров от украинской границы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью Politico, с которой началась информационная кампания, «некачественным вбросом».

«Наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и в целом не стоит на них обращать никакого внимания, потому что вы сами видели: там речь идёт о границе с Украиной — показывают границу с Белоруссией», — отметил Песков.

При этом представители Госдепа США, Белого дома и Пентагона регулярно делали заявления о том, что Америка «обеспокоена» передвижением российских войск, которое они неоднократно называли необычным.

Несмотря на дезавуирование фотографий и материалов, распространённых Politico и другими западными СМИ, информационная кампания продолжилась.

Так, 11 ноября информационное агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон якобы предупредил европейских союзников о скором вторжении войск РФ на Украину. При этом агентство ссылалось на анонимные источники, которые сообщили, что прогноз США якобы подкреплён некими общедоступными доказательствами.

Госдеп США

Gettyimages.ru

© Hisham Ibrahim

Затем телеканал CBS News 20 ноября сообщил (также со ссылкой на неназванные источники), что планы по вторжению якобы связаны с погодными условиями.

«Сотрудники разведки США предупреждают европейских союзников о возможности военного вторжения России на Украину, причём вероятность такого вторжения возрастает по мере того, как погода становится холоднее. Вторжение зависит от погодных условий, но, если Запад не вмешается, может произойти в течение нескольких недель», — говорится в публикации на сайте телеканала.

22 ноября Bloomberg снова сообщило, что американская разведка якобы располагает планами атаки РФ на Украину в начале 2022 года.

«Обозначение красных линий»

Стоит отметить, что позиция Украины по «российскому вторжению» менялась по мере появления в американских СМИ публикаций на эту тему. Так, в начале ноября, после выхода материала Politico со спутниковыми фотографиями, украинское Минобороны опровергло сообщения о якобы наращивании группировки войск вблизи российско-украинской границы.

«По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружений и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована», — отметили в украинском оборонном ведомстве.

Впоследствии, 4 ноября, аналогичное заявление сделал и официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Позднее, 15 ноября, он снова заявил об отсутствии скопления российских войск на границе.

«Непосредственно возле границы мы не фиксируем никакого перемещения техники или военных соседней страны. Если какие-то действия и происходят, они могут происходить за десятки, а то и сотни километров от государственной границы», — приводит его слова ТАСС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о действиях РФ от западных партнёров Киева, и назвал их «психологическим давлением».

«Недавно появилась информация о возможном обострении «болезни» — наши западные партнёры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и о повышении их концентрации. Прежде всего мы благодарны нашим партнёрам за информацию. Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе», — сказал Зеленский в видеообращении, выпущенном 10 ноября.

В свою очередь, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 21 ноября сообщил американскому военно-политическому изданию The Military Times, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в конце января — начале февраля 2022 года.

Впрочем, 26 ноября в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский назвал сложившуюся ситуацию «запугиванием» со стороны СМИ.

«Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идёт запугивание. Сразу хочу сказать, с некоторых площадок, СМИ действительно идёт большое запугивание, что завтра будет война», — сказал президент.

При этом Зеленский заверил участников мероприятия, что Киев полностью контролирует свои границы и готов к любой эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский

© president.gov.ua

Эксперты, в свою очередь, отмечают, что реакция Москвы в этой ситуации, а именно заявление главы СВР Нарышкина, свидетельствует о том, что антироссийская информационная кампания зашла слишком далеко.

«По сути, слова Нарышкина — это обозначение красных линий и определение заказчиков информационной атаки, которая развернулась в последнее время», — подчеркнул в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

С его точки зрения, несогласованность позиции Украины по поводу присутствия на её границах российских войск говорит о том, что картина в информационном поле полностью формируется Соединёнными Штатами.

Также по теме Силовые провокации: к чему может привести применение Украиной вооружения НАТО в Донбассе Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать информацию о возможной отправке на Украину дополнительного...

«Фактически речь идёт о том, что Вашингтон поправил Киев, который почему-то первоначально действовал не в унисон с заявлениями американских кураторов», — пояснил аналитик.

По его словам, текущая кампания призвана дестабилизировать обстановку вокруг России.

«Среднесрочная цель заключается в дестабилизации ситуации на границах с Россией, втягивании её в конфликт, чтобы ослабить её и, следовательно, чтобы РФ не могла играть на всей поверхности «шахматной доски», участвовать в глобальной политике и защищать национальные интересы», — считает Шаповалов.

По расчётам Вашингтона, серия приграничных конфликтов способна «связать руки» России и ослабить её влияние на мировой арене, добавил Шаповалов.

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк напоминает, что «обеспокоенность» стран Запада в связи с ситуацией на границе с Украиной и предполагаемыми действиями РФ тиражируется в СМИ с периодичностью раз в несколько месяцев.

«Схожая ситуация наблюдалась весной этого года, когда звучали тревожные заявления о переброске украинских войск в восточном направлении и появились данные, что РФ якобы перебрасывает военных в сторону границы с Украиной», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание на то, что ни Украина, ни Запад никак не могут выработать чёткую позицию относительно вероятности «российского вторжения».

«Зеленский в своём последнем выступлении скептически отозвался о возможных перспективах российского вторжения. При этом на Западе алармисты твердят, что интервенции России стоит ожидать буквально сегодня-завтра, на крайний случай в феврале 2022 года. Что интересно, такого рода прогнозы можно делать совершенно без последствий для своей репутации», — отметил эксперт.

При этом он полагает, что в следующем году внимание общества уже переключится на какие-нибудь другие события и кризисы.

«Поэтому раздувание антироссийской повестки можно отнести к ещё одному раунду идеологической борьбы Запада с РФ», — заключил политолог.