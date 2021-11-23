Силовые провокации: к чему может привести применение Украиной вооружения НАТО в Донбассе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать информацию о возможной отправке на Украину дополнительного вооружения. Ранее СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена якобы рассматривает возможность поставок Киеву противотанковых комплексов Javelin, миномётов, ПЗРК «Стингер» и даже вертолётов Ми-17. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что со стороны украинской армии участились провокации в Донбассе с применением оружия, поставленного Киеву странами НАТО. Эту оценку разделяет и глава МИД Сергей Лавров, который предположил, что Киев планирует вернуть конфликт в горячую фазу. По мнению экспертов, Вашингтон не против применения натовского оружия в Донбассе, поскольку это будет провоцировать Киев на более жёсткие действия из-за ощущения безнаказанности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать сообщения о возможной отправке на Украину американских военных советников и дополнительного вооружения. Отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга, она заявила: «Мне нечего анонсировать на этот счёт».

Ранее такую информацию опубликовал CNN со ссылкой на неназванные источники, которые утверждают, что обсуждения касательно вероятных поставок летального оружия Украине происходят на фоне звучащих из Киева утверждений о том, что «российское вторжение» может произойти в январе 2022 года.

В публикации говорится, что администрация США якобы рассматривает возможность отправки на Украину противотанковых комплексов Javelin, миномётов, ПЗРК «Стингер» и даже вертолётов Ми-17, которые Соединённые Штаты изначально закупили для передачи властям Афганистана. Однако, как отмечается в материале, другие члены администрации обеспокоены тем, что передача Киеву летального оружия может быть расценена Москвой как серьёзная эскалация конфликта на юго-востоке Украины.

На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне констатировал, что в Донбассе участились провокации со стороны украинской армии и они совершаются с использованием оружия, поставляемого ВСУ странами Североатлантического альянса.

«Количество провокаций растёт, значительно растёт, причём эти провокации осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляют страны НАТО на Украину, и все это идёт в нарушение действующих минских договорённостей», — сказал Песков.

Он добавил, что речь идёт о значительных объёмах снабжения, включая поставки высокотехнологичных вооружений.

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«Мы наблюдаем, конечно, с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине», — сообщил Песков.

Прокомментировал тему поставок вооружений Украине и глава МИД России Сергей Лавров. Отвечая на соответствующий вопрос, он заявил, что в последнее время со стороны украинского руководства наблюдается «поток сознания... чрезмерно воспалённого и очень опасного».

«Когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу... Раньше такое слово было — «военщина». Вот по-другому не могу назвать: агрессивные планы украинской военщины», — отметил министр.

Лавров обратил внимание, что ВСУ ранее уже применили в Донбассе ударные БПЛА Bayraktar турецкого производства, что прямо запрещено Минскими соглашениями.

Он также напомнил о заявлении Киева, в котором украинские власти отметили, что у ВСУ нет каких-либо ограничений на применение оружия в Донбассе. В связи с этим министр раскритиковал действия европейских правительств, которые не пытаются вернуть Киев в русло исполнения мирных соглашений, предлагая вместо этого провести новую встречу в нормандском формате.

При этом Москва исходит из того, что «Соединённые Штаты, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию», сообщил Сергей Лавров.

«Ну а то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, наверное, это ни у кого сомнений не вызывает. Поэтому посмотрим, насколько США свои слова смогут воплотить в дела, которые будут помогать выполнять минские договорённости», — подчеркнул глава российского МИД.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов

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На днях руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что ВСУ впервые применили американские ПТРК Javelin в ходе боевых действий в Донбассе.

«Применение их, а также беспилотников турецкого производства против артиллерии пророссийских сепаратистов служит существенным психологическим фактором сдерживания, в силу которого русские лишний раз задумаются, прежде чем нападать», — заявил Буданов.

«Агрессивное поведение Киева»

Напомним, Госдепартамент США одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов третьего поколения Javelin производства компаний Raytheon и Lockheed Martin в начале 2018 года. Как сообщили тогда в Пентагоне, противотанковые комплексы позволят Украине обеспечить «долгосрочные оборонные возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности».

При этом ВСУ изначально не имели права размещать американские ПТРК на линии разграничения в Донбассе — такое условие Киеву поставила американская сторона. Об этом в мае 2018 года заявил Георгий Тука, занимавший в то время пост заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц. По словам чиновника, неиспользование комплексов на линии соприкосновения было «непосредственным условием» Вашингтона.

Украинский солдат с ПТРК Javelin во время парада в Киеве

AP

© Efrem Lukatsky

Комментируя в апреле 2021 года появление на вооружении ВСУ турецких ударных беспилотников, Сергей Лавров рекомендовал Анкаре проанализировать «вечные воинствующие заявления киевского режима» и не подпитывать эти милитаристские настроения.

Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ответ заявил, что поставки Bayraktar TB2 Киеву не направлены против России. Однако поставки Украине современных вооружений странами НАТО всё же провоцируют рост напряжённости в регионе.

Такое мнение высказал зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин во время выступления в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи 17 ноября. Дипломат со ссылкой на данные спецмониторинговой миссии ОБСЕ сообщил, что только за две недели количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза: за это время огонь открывался порядка 6700 раз.

«За период 11—24 октября представители ОБСЕ зафиксировали, что все разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры имели место только на территории республик Донбасса. Агрессивное поведение Киева нарастает, его постоянно накачивают оружием западные спонсоры», — подчеркнул Кузьмин.

Украинские военнослужащие и БПЛА Bayraktar TB2 во время учений Sea Breeze 2021

globallookpress.com

© Yulii Zozulia / Keystone Press Agency

По мнению экспертов, применение Вооружёнными силами Украины в Донбассе современных натовских вооружений неизбежно приведёт к эскалации. Как пояснил в беседе с RT эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, когда одна сторона конфликта начинает применять более современное оружие, другая вынуждена также наращивать свои оборонные ресурсы.

«Это ведёт к гонке вооружений в отдельно взятом регионе. Вашингтон, скорее всего, не возражает против применения натовского оружия ВСУ в Донбассе в расчёте на то, что Киев получит существенное военное преимущество в Донбассе. И это, в свою очередь, будет провоцировать украинскую сторону на более жёсткие действия в силу появившегося ощущения безнаказанности», — пояснил эксперт.

Также по теме «Они нарушают, но международное сообщество молчит»: глава ДНР Пушилин — о действиях украинских военных в Донбассе В ДНР исходят из того, что Украина официально признала факт использования ВСУ ударных беспилотников в Донбассе. Об этом в интервью RT...

Эту точку зрения разделяет и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. В комментарии RT эксперт отметил, что поставки странами НАТО современного оружия ВСУ выводят конфликт в Донбассе на новый уровень напряжённости.

26 октября 2021 года стало известно, что ВСУ впервые применили в Донбассе беспилотник Bayraktar. Об этом сообщил Генштаб Вооружённых сил Украины. Уточнялось, что дрон был применён в боевых условиях.

Спустя несколько дней заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что союзники Вашингтона должны снять ограничения на поставки Киеву летального вооружения.

«Я считаю, что Украина должна иметь возможность приобрести те средства вооружения, которые ей требуются для обороны. Так что я бы хотела, чтобы эти ограничения были сняты», — подчеркнула Купер.

При этом в Службе внешней разведки России назвали провокационной политику, проводимую ЕС и США в отношении Украины. Там сравнили нынешнюю ситуацию на Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии августовских событий 2008 года.

Консолидированная тактика

По словам Владимира Шаповалова, следует провести параллель между применением ВСУ натовских вооружений и проводимыми альянсом манёврами у российских границ.

«Постоянные учения флота и авиации НАТО у российских рубежей, с одной стороны, а с другой — активизация украинских атак в Донбассе. Всё это говорит о том, что Запад провоцирует Украину на более серьёзные, агрессивные шаги, чем даже те, что предпринимались Киевом до сих пор», — считает эксперт.

Житель Донецка после артобстрела его дома

РИА Новости

© Сергей Аверин

Аналитик полагает, что стремление Вашингтона к наращиванию поставок летальных вооружений Украине преследует две цели. С одной стороны, это политическая демонстрация, призванная показать Киеву поддержку, с другой — речь идёт о реальном вооружении ВСУ.

«Те действия и заявления, которые до этого предприняла американская сторона, говорят, что США вполне могут пойти на существенное расширение оружейных поставок Украине в обозримом будущем», — отметил Шаповалов.

Похожего мнения придерживается и Сергей Ермаков. По его мнению, и сами поставки вооружений Украине, и демонстративные заявления Киева о применении этого оружия в Донбассе призваны оказать давление на Россию и создать истерию вокруг темы якобы готовящегося Россией «нападения» на Украину.

«Это уже далеко не те символические заявления, которые звучали прежде. Речь идёт о серьёзных шагах, которые предпринимает американская сторона», — подытожил эксперт.