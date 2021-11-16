«Не выполнил ничего, что должен был»: как Москва ответила на заявление Киева после указа о помощи России Донбассу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, который утверждал, что указ президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины якобы противоречит Минским соглашениям. Как отметила Захарова, «на воре и шапка горит», пояснив, что именно Киев «напринимал противоречащих минским договорённостям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был». По мнению экспертов, необоснованная критика со стороны Киева выглядит смешно, учитывая, что именно украинская сторона систематически нарушает Минские соглашения.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, который заявил, что указ президента России о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины якобы противоречит Минским соглашениям.

«На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих минским договорённостям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках нормандского формата», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Кулеба прокомментировал указ президента России, призванный оказать гуманитарную помощь отдельным районам Донбасса.

«Украина рассчитывает на осуждение этого указа со стороны наших партнёров, поскольку он противоречит букве минских договорённостей», — приводятся слова Кулебы в пресс-релизе, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба также отметил, что «вёл переговоры» с США, ЕС и НАТО о том, что конкретно могут сделать «партнёры Украины» «для сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий».

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«Мы работаем над тем, чтобы комплексный пакет сдерживания включал в себя не только политическую коммуникацию, но и конкретные действия, конкретные последствия для экономики, которые настанут для РФ в случае возможных агрессивных действий против нашей страны», — заявил глава украинского МИД.

Позже МИД Украины направил ноту протеста в министерство иностранных дел России из-за указа Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В пресс-релизе украинского внешнеполитического ведомства говорится, что российский документ якобы противоречит как Минским соглашениям. Стоит отметить, Москва неоднократно подчёркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, однако намерена защищать русскоязычное население Донбасса.

Указ президента России

Напомним, 15 ноября Владимир Путин подписал указ о принятии мер по оказанию гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины на период «до политического урегулирования».

Эти шаги призваны смягчить условия допуска на российский рынок товаров с Донбасса. Российский лидер поручил правительству в месячный срок обеспечить «на основании Минских соглашений признание в России действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами (организациями), фактически действующими на территории указанных районов».

Также президент РФ распорядился допустить товары с этих территорий на равных условиях с российскими товарами, чтобы велись закупки «для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также отдельными видами юридических лиц.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

Путин также поручил не применять количественные ограничения экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых идёт через российскую госграницу на территории ДНР и ЛНР, за исключением отдельных видов товаров, перечень которых предстоит определить правительству.

Российский лидер также постановил определить пункты пропуска через госграницу РФ, через которые будут перевозиться товары.

Как говорится в указе, он подписан, чтобы защитить права и свободы граждан, оказать гуманитарную помощь, а также не допустить «дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады».

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил благодарность президенту России за такую поддержку Донбасса. Об этом он написал 16 ноября в своём Telegram-канале.

Пушилин также напомнил, что российская сторона поддерживает самопровозглашённые республики с начала внутриукраинского конфликта.

«У Киева истерика»

Как отметил в комментарии RT дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, необоснованные обвинения в адрес России о якобы невыполнении Минских соглашений в связи с новым указом Владимира Путина выглядят смешными на фоне того, что Киев сам систематически нарушает эти договорённости.

«То, что Украина предъявляет сейчас такую претензию, не выдерживает никакой критики. Тот же Кулеба очень много рассказывал, как Минские соглашения не нравятся Украине и как срочно их нужно переписать. В то же время Киев саботировал данные договорённости, нарушая режим прекращения огня, отказываясь интегрировать особый статус самопровозглашённых республик в конституцию и предпринимая другие действия, противоречащие минским документам», — сказал он.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что Москва крайне уместно указала Киеву на то, что он сам не выполняет Минские соглашения, но безосновательно обвиняет в этом российские власти.

«Украина уже предприняла ряд мер, противоречащих букве и духу минских договорённостей. Сейчас Киев выступает с бредовыми антироссийскими заявлениями, пытаясь обвинить РФ в невыполнении этих соглашений. Более того, в тексте российского указа есть отсылка к Минским соглашениям», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Местный житель в поселке Донецкий Луганской области

РИА Новости

© Валерий Мельников

Аналогичной позиции придерживается и Мирошник. По его словам, указ президента России о гуманитарной помощи Донбассу не противоречит минским договорённостям.

«В тексте этих договорённостей речь идёт о том, что Украина не только не должна возмущаться такого рода действиям российской стороны, но и всячески им содействовать», — отметил он.

По мнению Данюка, своим протестом и критикой мер Москвы Киев хочет в очередной раз показать, что украинская сторона якобы пытается урегулировать конфликт.

«Украина хочет создать ощущение, что ей якобы мешают это сделать российские власти. Но возможностей для нормализации ситуации у Киева было огромное количество, однако он всё равно пошёл по пути эскалации напряжённости, усилению блокады ЛНР и ДНР», — сказал аналитик.

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И в этой ситуации, когда Киев проводит сознательную политику колоссального давления на республики, указ Владимира Путина — это свод мер по защите русскоговорящих людей, которые находятся в продовольственной и торгово-экономической блокаде со стороны Украины, подчеркнул Данюк.

«Киев не только не готов вкладываться в инфраструктуру этих территорий, которые он считает своими, но и ещё целенаправленно создаёт условия, при которых торгово-экономическая и энергетическая детальность становится невозможной. И все эти бесчеловечные действия, которые продолжаются до сих пор, создают предпосылки для создания гуманитарной катастрофы, которая точно бы произошла, если бы не гуманитарная помощь России», — заявил эксперт.

Напомним, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул во время своего видеообращения к украинцам, что Киев не покупает уголь у представителей самопровозглашённых республик.

«Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это активно осуждают. Хотя, по-моему, осуждены должны быть именно те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, и делаем первый шаг на пути к полной энергетической независимости Украины», — сообщил Зеленский.

Как отметил Мирошник, сейчас «у Киева истерика» из-за того, что его план по энергетическому, экономическому, торговому и логистическому удушению самопровозглашённых республик не удался.

«Их удавка порвалась, и эти конструкции, которые они городили при помощи в том числе западных партнёров, вдруг начали разваливаться ещё интенсивнее из-за нового указа Владимира Путина. Этот документ — рука помощи со стороны РФ, шанс восстановить экономику непризнанных территорий, что впоследствии благотворно скажется и на социальной обстановке в республиках», — сказал представитель ЛНР.

Флаг Украины / символика ДНР

© Global Look Press / РИА Новости

Украинский политолог Александр Дудчак назвал решение российского лидера о дополнительной гуманитарной помощи ЛНР и ДНР вынужденной мерой для поддержания населения этих республик.

«Речь идёт о своевременном развитии сотрудничества между РФ и этими территориями в условиях экономической блокады Киева, а также геноцида и этноцида с его стороны. Поэтому Россия способствует выживанию населения Донбасса, в то время как Киев стремится к обратному», — сказал эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, Мирошник также прогнозирует, что Украина «продолжит сыпать откровенно манипулятивными и ложными заявлениями» о действиях России, которая оказывает гуманитарную помощь ДНР и ЛНР.

«Украинская сторона и дальше будет пытаться дискредитировать такого рода действия Москвы. Вполне возможно также ещё большее обострение ситуации в Донбассе из-за усиления обстрелов ВСУ, использования беспилотников и других попыток нарушать достигнутые договорённости», — заключил Мирошник.