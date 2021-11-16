Украина направила ноту протеста в МИД России из-за указа Путина о поддержке Донбасса

МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД в связи с указом российского президента Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

«Подписание указа противоречит обязательствам России по минским договорённостям и договорённостям в рамках нормандского формата», — говорится на сайте ведомства.

В МИД Украины отметили, что «предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в своё экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба также заявил, что указ президента России о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины противоречит Минским соглашениям.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию главы украинского внешнеполитического ведомства.