Глава МИД Украины прокомментировал указ Путина о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР
Соответствующая информация приводится на сайте МИД Украины.
«Глава украинской дипломатии проинформировал французского и немецкого коллег об указе Владимира Путина, который направлен на дальнейшую экономическую интеграцию Донецкой и Луганской областей с экономикой России», — отмечается в сообщении.
Кулеба подчеркнул, что Украина рассчитывает на осуждение этого указа со стороны партнёров, и добавил, что указ Путина «противоречит букве и духу минских договорённостей».
Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Президент России также подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.