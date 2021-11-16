Глава МИД Украины прокомментировал указ Путина о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины противоречит Минским соглашениям.

Соответствующая информация приводится на сайте МИД Украины.

«Глава украинской дипломатии проинформировал французского и немецкого коллег об указе Владимира Путина, который направлен на дальнейшую экономическую интеграцию Донецкой и Луганской областей с экономикой России», — отмечается в сообщении.

Кулеба подчеркнул, что Украина рассчитывает на осуждение этого указа со стороны партнёров, и добавил, что указ Путина «противоречит букве и духу минских договорённостей».

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Президент России также подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.