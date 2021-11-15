Путин поручил смягчить условия допуска на российский рынок товаров из ДНР и ЛНР

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Путин поручил смягчить условия допуска на российский рынок товаров из ДНР и ЛНР
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Указ опубликован на портале правовой информации.

В частности, президент поручил кабмину в месячный срок обеспечить «в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений» признание в России действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами, действующими на этих территориях.

Также глава российского государства поручил допустить товары из этих районов на равных условиях с российскими товарами «в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц».

Кроме того, президент поручил не применять количественные ограничения экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых происходит через госграницу России на эти территории Донецкой и Луганской областей либо с таких территорий (за исключением отдельных видов товаров).

Ранее сообщалось, что президент России подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

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