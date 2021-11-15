Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донбасса

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Президент России Владимир Путин подписал указ об «оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донбасса
  • AP

Указ опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что указ подписан в целях защиты прав и свобод граждан и оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и «недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады».

Кроме того, меры приняты на фоне ухудшения ситуации в связи с пандемией коронавируса и исходя из принципов и норм международного гуманитарного права.

«Постановляю: правительству России в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений: признание в России действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органах (организациями), фактически действующими на территории указанных районов», — говорится в документе.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу.

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