Песков: Россия оказывала и продолжит оказывать помощь Донбассу
- РИА Новости
Отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьёва о судьбе Донбасса, представитель Кремля отметил, что Москва, Париж и Берлин делают всё возможное, чтобы обеспечить реализацию Минских соглашений. По мнению Пескова, урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при реализации комплекса мер.
«Конечно, Москва в любом случае не будет закрывать глаза на гуманитарные проблемы нескольких миллионов человек, отторгнутых своим государством и взятых своим государством в страшную блокаду. Россия оказывала гуманитарную помощь и будет продолжать это делать», — заверил пресс-секретарь президента России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинцы и русские — это один народ. Он считает, что этот народ всегда пытались разобщить и раздробить, а нынешняя власть на Украине настроена по отношению к России недружественным образом.