Песков: Россия оказывала и продолжит оказывать помощь Донбассу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российская сторона продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу.
Песков: Россия оказывала и продолжит оказывать помощь Донбассу
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьёва о судьбе Донбасса, представитель Кремля отметил, что Москва, Париж и Берлин делают всё возможное, чтобы обеспечить реализацию Минских соглашений. По мнению Пескова, урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при реализации комплекса мер.

«Конечно, Москва в любом случае не будет закрывать глаза на гуманитарные проблемы нескольких миллионов человек, отторгнутых своим государством и взятых своим государством в страшную блокаду. Россия оказывала гуманитарную помощь и будет продолжать это делать», — заверил пресс-секретарь президента России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинцы и русские — это один народ. Он считает, что этот народ всегда пытались разобщить и раздробить, а нынешняя власть на Украине настроена по отношению к России недружественным образом.

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