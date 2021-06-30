Путин не считает украинский народ недружественным
- Reuters
«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ... Я считаю вообще, что украинцы и русские — это вообще один народ», — сказал президент.
Он выразил мнение, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить «со Средних веков, с Речи Посполитой», потому что сама Польша «хотела стать великой державой».
«А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны», — добавил Путин.
По его словам, сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к России — «это совершенно очевидное дело».
9 июня Путин заявил, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо.
Так он прокомментировал законопроект украинского лидера Владимира Зеленского о «коренных народах страны», из которого исключены русские.