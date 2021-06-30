Путин не считает украинский народ недружественным

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему Украина не внесена в российский список недружественных стран. По словам главы государства, украинцы и русские — это один народ.

«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ... Я считаю вообще, что украинцы и русские — это вообще один народ», — сказал президент.

Он выразил мнение, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить «со Средних веков, с Речи Посполитой», потому что сама Польша «хотела стать великой державой».

«А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны», — добавил Путин.

По его словам, сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к России — «это совершенно очевидное дело».

9 июня Путин заявил, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо.

Так он прокомментировал законопроект украинского лидера Владимира Зеленского о «коренных народах страны», из которого исключены русские.