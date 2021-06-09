Путин: смешно и глупо называть русских некоренным народом Украины

Говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект украинского лидера Владимира Зеленского о «коренных народах страны». Глава государства также назвал инициативу Киева «мощным и серьёзным ударом по русскому народу в целом», к чему Москва не может быть безразлична.

Об этом российский лидер высказался в интервью в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Путина, он отрицательно относится к идее украинских властей.

«Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью?» — сказал президент.

Путин напомнил, что Украина стала «порождением советского периода».

«Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Ярославской рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными», — рассказал президент.

18 мая Зеленский внёс в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет в качестве коренных крымских татар, караимов и крымчаков.

Как указано в законопроекте, коренные народы Украины имеют право на самоопределение, установление своего политического статуса, а также свободное осуществление экономического, социального и культурного развития.

Госдума приняла заявление, осуждающее невключение русских в список коренных народов Украины.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, принятие подобных «маргинальных законов» укрепляет Украину на «националистических и неонацистских позициях».