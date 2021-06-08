Захарова прокомментировала проект о коренных народах на Украине

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому русские не могут считаться коренным народом страны, укрепляет националистические позиции Киева. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Принятие подобных маргинальных законов укрепляет Украину на националистических и неонацистских позициях», — написала Захарова в Telegram.

Она подчеркнула, что «сигнал Киева населению понятен».

«Есть у вашей национальности, народности, народа своё государство — не претендуйте на равные права с «украинской» нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего «национального» государства. И ведь под действие закона подпадают миллионы человек!» — добавила представитель МИД.

Ранее Госдума приняла заявление, осуждающее невключение русских в список коренных народов Украины, представленный в законопроекте, внесённом в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.

18 мая Зеленский внёс в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет в качестве коренных крымских татар, караимов и крымчаков.

Как указано в законопроекте, коренные народы Украины имеют право на самоопределение, установление своего политического статуса, а также свободное осуществление экономического, социального и культурного развития.