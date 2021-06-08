Захарова прокомментировала проект о коренных народах на Украине
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«Принятие подобных маргинальных законов укрепляет Украину на националистических и неонацистских позициях», — написала Захарова в Telegram.
Она подчеркнула, что «сигнал Киева населению понятен».
«Есть у вашей национальности, народности, народа своё государство — не претендуйте на равные права с «украинской» нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего «национального» государства. И ведь под действие закона подпадают миллионы человек!» — добавила представитель МИД.
Ранее Госдума приняла заявление, осуждающее невключение русских в список коренных народов Украины, представленный в законопроекте, внесённом в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
18 мая Зеленский внёс в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет в качестве коренных крымских татар, караимов и крымчаков.
Как указано в законопроекте, коренные народы Украины имеют право на самоопределение, установление своего политического статуса, а также свободное осуществление экономического, социального и культурного развития.