ГД осудила невключение русских в проект о коренных народах Украины

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Госдума приняла заявление, осуждающее невключение русских в список коренных народов Украины, представленный в законопроекте, внесённом в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
ГД осудила невключение русских в проект о коренных народах Украины
  • РИА Новости

«Государственная дума считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряжённости и конфликтов как внутри Украины, так и за её пределами», — говорится в документе.

Как отметили в Госдуме, таким образом из списка коренных народов Украины исключаются «миллионы русских» (17,2% населения страны), «сотни тысяч» белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), а также венгры и русины Закарпатья, евреи, болгары в Одесской области и греки в Приазовье.

18 мая Зеленский внёс в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет в качестве коренных крымских татар, караимов и крымчаков.

Как указано в законопроекте, коренные народы Украины имеют право на самоопределение, установление своего политического статуса, а также свободное осуществление экономического, социального и культурного развития.

В августе 2020 года сообщалось, что Зеленский намерен объявить крымских татар коренным народом Украины.

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